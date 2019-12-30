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Fenerbahçe'nin yeni sol beki belli oldu! Flaş hareket...
Süper Lig'de ilk yarının son haftasında oynadığı ve 2-1 kazandığı Çaykur Rizespor maçının ardından ara transfer dönemi çalışmalarını hızlandıran Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor. Yapacağı takviyelerle sezonu şampiyonlukla taçlandırmak isteyen sarı-lacivertlilerde sol bek transferinde sona gelindi. İşte Fenerbahçe'ye geleceği iddia edilen sol bek ve transfer detayları...
30 Aralık 2019 Pazartesi 21:58
Güncelleme: 30.12.2019 22:05
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Süper Lig'in 17. ve son haftasında Çaykur Rizespor ile Fenerbahçe, Çaykur Didi Stadyumu'nda karşı karşıya geldi.
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Ligin ilk yarısının son maçında Çaykur Rizespor'u Deniz Türüç ve Jailson'un attığı gollerle 2-1 mağlup eden sarı-lacivertliler, deplasman galibiyeti hasretine son vermişti. Kanarya, Rize maçından önceki son deplasman galibiyetini ligin 8. haftasında oynanan Yukatel Denizlispor karşısında yine aynı skorla almıştı.
4 maçlık aranın ardından deplasman galibiyeti elde eden sarı-lacivertliler, sezonun ilk yarısını 31 puanla 4. sırada tamamladı.
Ziraat Türkiye Kupası'nda da yoluna devam eden Kanarya, ara transfer döneminin yaklaşmasıyla birlikte takviye çalışmalarını hızlandırdı. Teknik heyetin raporu doğrultusunda hareket eden sarı-lacivertliler, ikinci yarıya daha güçlü bir kadroyla giriş yapmak istiyor.
Yapacağı birkaç takviyeyle sezonu zirvede tamamlayarak 4. yıldızı takmak isteyen Fenerbahçe'de, takviye çalışmaları kadar iç transferde de hareketli saatler yaşanıyor.