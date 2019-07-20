Fenerbahçe'nin transferine hastalık engeli! Alex de Souza...

Fenerbahçe'de şok transfer gerçeği... Lucas Lima'nın geçen yıl da sarı lacivertli kulübe teklif edildiği, fakat yıldız futbolcunun transferinin gerçekleşmediği öğrenildi. Lima'nın gelmek istemesinin asıl nedenlerinden başta gelenin ise Alex de Souza olduğu öğrenildi. İşte o gerçek ve transfere dair ayrıntılar: