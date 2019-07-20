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Fenerbahçe'nin transferine hastalık engeli! Alex de Souza...
Fenerbahçe'de şok transfer gerçeği... Lucas Lima'nın geçen yıl da sarı lacivertli kulübe teklif edildiği, fakat yıldız futbolcunun transferinin gerçekleşmediği öğrenildi. Lima'nın gelmek istemesinin asıl nedenlerinden başta gelenin ise Alex de Souza olduğu öğrenildi. İşte o gerçek ve transfere dair ayrıntılar:
20 Temmuz 2019 Cumartesi 11:10
Güncelleme: 20.07.2019 11:21
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Fenerbahçe'nin ciddi bir şekilde ilgilendiği Lucas Lima ismi camiada büyük bir heyecana yol açmıştı.
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28 yaşındaki futbolcunun daha önce de sarı lacivertli formayı giymeye çok yakın olduğu ortaya çıktı.
O dönem Çin'den de astronomik teklifler alan, fakat ailevi sebeplerden dolayı Brezilya'da kalan '10' numaranın, bu sefer Fenerbahçe'ye sıcak baktığı belirtilmişti.
Lima'nın maliyetinin sanıldığı kadar makul olmaması ve ağabeyinin ağır hastalığı yüzünden Türkiye'ye gelemediği ortaya çıktı.
Çin'den yıllık 8 milyon Euro civarında bir maaşı elinin tersiyle iten Lucas Lima'nın Fenerbahçe'den 5 milyon Euro'ya da 'evet' diyeceği iddia edilmişti.