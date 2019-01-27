Fenerbahçenin transfer listesinde 12 isim! UEFA... - Fotomaç
27 Ocak 2019, Pazar
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Fenerbahçe'nin transfer listesinde 12 isim! UEFA...

Devre arası transfer döneminin bitişine sayılı günler kala (31 Ocak) Fenerbahçe transfer gelişmeleri de hız kazanmaya başladı. Fenerbahçe son dakika transfer haberleri taraftarlar arasında en çok merak edilen konu... Ara transfer döneminde şu ana kadar yalnızca Yeni Malatyaspor'dan Sadık Çiftpınar'ı kadrosuna katan Fenerbahçe, Chelsea'den Victor Moses'i kiraladı. Peki sıradaki isimler hangileri? Transfer listesi belli oldu... FOTOMAC.COM.TR

27 Ocak 2019 Pazar, 13:49:00 Güncelleme: 13:57:36
Fenerbahçenin transfer listesinde 12 isim! UEFA...

Sarı lacivertliler için kritik tarih... Maçlar, UEFA ve kongre derken asıl konulardan biri de transfer... Peki Fenerbahçe'de son durum ve transfere dair bilgiler ile gelmesi beklenen isimler kim? İşte detaylar...

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Fenerbahçenin transfer listesinde 12 isim! UEFA...

Spor Toto Süper Lig'de üst üste iki zorlu maça çıkacak olan Fenerbahçe, 31 Ocak'ta FFP için UEFA ile masaya oturacak. Yönetim, 2 Şubat'ta ise Divan Kurulu'nda ter dökecek.

Fenerbahçenin transfer listesinde 12 isim! UEFA...

Futbol takımının tarihinin en kötü dönemini geçirmesi Fenerbahçe'de tüm dengeleri altüst etti. Geçtiğimiz Haziran ayında göreve gelen Ali Koç yönetimi, eleştiri oklarını üstüne çekmeye başlarken önümüzdeki 7 gün sarı-lacivertliler için kader haftasına dönüştü.

Fenerbahçenin transfer listesinde 12 isim! UEFA...

Düşme hattındaki sarı-lacivertli ekibin Süper Lig'de Yeni Malatya ve 1 Şubat'ta Göztepe ile sahasında oynayacağı karşılaşmalardan alacağı sonuçlar kritik bir önem taşıyor.

Fenerbahçenin transfer listesinde 12 isim! UEFA...

Bu maçlardan çıkacak sonuçlar takımın ateş hattındaki durumunu belirleyeceği gibi Ali Koç ve ekibine yönelen tepkileri de etkileyecek.

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