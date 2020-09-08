Fenerbahçe'nin transfer gündemindeki Marcel Tisserand'ın bilinmeyenleri

Stoper mevkisi için çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe aradığı oyuncuyu Almanya'da buldu. Sarı-lacivertliler, Bundesliga ekiplerinden Wolfsburg'da forma giyen Marcel Tisserand'ı kadrosuna katmaya hazırlanıyor. Kongolu futbolcu ile ilgili ortaya çıkan gerçekler Erol Bulut'u oldukça memnun etti. İşte Marcel Tisserand'ın bilinmeyenleri...