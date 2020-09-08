Fenerbahçe'nin transfer gündemindeki Marcel Tisserand'ın bilinmeyenleri - Son dakika Fenerbahçe haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
08 Eylül 2020, Salı
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Fenerbahçe'nin transfer gündemindeki Marcel Tisserand'ın bilinmeyenleri

Stoper mevkisi için çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe aradığı oyuncuyu Almanya'da buldu. Sarı-lacivertliler, Bundesliga ekiplerinden Wolfsburg'da forma giyen Marcel Tisserand'ı kadrosuna katmaya hazırlanıyor. Kongolu futbolcu ile ilgili ortaya çıkan gerçekler Erol Bulut'u oldukça memnun etti. İşte Marcel Tisserand'ın bilinmeyenleri...

8 Eylül 2020 Salı 13:57
Fenerbahçe'nin transfer gündemindeki Marcel Tisserand'ın bilinmeyenleri

Transferin en hızlı takımı konumunda olan Fenerbahçe'de gözler stoper transferine çevrildi.

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Fenerbahçe'nin transfer gündemindeki Marcel Tisserand'ın bilinmeyenleri

Uruguaylı savunma oyuncusu Mauricio Lemos'u kadrosuna katan sarı-lacivertliler, 24 yaşındaki futbolcunun partnerini Almanya'da buldu.

Fenerbahçe'nin transfer gündemindeki Marcel Tisserand'ın bilinmeyenleri

Fenerbahçeli kurmaylar, uzun süredir temaslarını sürdürdüğü Marcel Tisserand ile 4 yıllık anlaşmaya vardı.

Fenerbahçe'nin transfer gündemindeki Marcel Tisserand'ın bilinmeyenleri

Kongolu stoperin yakın zamanda İstanbul'a gelmesi ve kendisini sarı-lacivertli renklere bağlayan sözleşmeye imza atması bekleniyor.

Fenerbahçe'nin transfer gündemindeki Marcel Tisserand'ın bilinmeyenleri

Emre Belözoğlu'nun transferinde başrolü oynadığı 27 yaşındaki futbolcu ile ilgili bilinmeyen detayları derledik.

İşte Marcel Tisserand'ın bilinmeyenleri...

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