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Fenerbahçe'nin transfer gündemindeki Marcel Tisserand'ın bilinmeyenleri
Stoper mevkisi için çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe aradığı oyuncuyu Almanya'da buldu. Sarı-lacivertliler, Bundesliga ekiplerinden Wolfsburg'da forma giyen Marcel Tisserand'ı kadrosuna katmaya hazırlanıyor. Kongolu futbolcu ile ilgili ortaya çıkan gerçekler Erol Bulut'u oldukça memnun etti. İşte Marcel Tisserand'ın bilinmeyenleri...
8 Eylül 2020 Salı 13:57
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Transferin en hızlı takımı konumunda olan Fenerbahçe'de gözler stoper transferine çevrildi.
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Uruguaylı savunma oyuncusu Mauricio Lemos'u kadrosuna katan sarı-lacivertliler, 24 yaşındaki futbolcunun partnerini Almanya'da buldu.
Fenerbahçeli kurmaylar, uzun süredir temaslarını sürdürdüğü Marcel Tisserand ile 4 yıllık anlaşmaya vardı.
Kongolu stoperin yakın zamanda İstanbul'a gelmesi ve kendisini sarı-lacivertli renklere bağlayan sözleşmeye imza atması bekleniyor.
Emre Belözoğlu'nun transferinde başrolü oynadığı 27 yaşındaki futbolcu ile ilgili bilinmeyen detayları derledik.