Fenerbahçenin Şampiyonlar Ligi kadrosu belli oldu - Galeri - Fotomaç
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    Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi kadrosu belli oldu

    2 Ağustos 2018 Perşembe, 12:24:04 Güncelleme: 12:27:10
    Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi kadrosu belli oldu
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    • 16
    Fenerbahçenin Şampiyonlar Ligi kadrosu belli oldu

    Fenerbahçe'ye 7 ve 14 Ağustos'ta ilki deplasmanda olmak üzere oynayacağı Şampiyonlar Ligi ön elemesindeki Benfica maçı öncesi kötü haber...

    GALERİ DEVAM EDİYOR
    Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi kadrosu belli oldu
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    • 16
    Fenerbahçenin Şampiyonlar Ligi kadrosu belli oldu

    UEFA'ya perşembe gece saat 24.00'e kadar oyuncu listesini bildirecek olan Fenerbahçe'de iki genç yıldıza kötü haber var.

    Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi kadrosu belli oldu
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    • 16
    Fenerbahçenin Şampiyonlar Ligi kadrosu belli oldu

    UEFA kuralları nedeniyle sattığı kadar transfer yapmak zorunda olan sarı-lacivertliler, bu yüzden genç transferleri Ferdi Kadıoğlu ve kaleci Berke Özer'i Avrupa kadrosuna almayacak.

    Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi kadrosu belli oldu
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    • 16
    Fenerbahçenin Şampiyonlar Ligi kadrosu belli oldu

    F.Bahçe'nin UEFA'ya vereceği listede yeni transferlerden iki oyuncu yer alacak. Fernandao'yu 3 milyon dolara satan sarı-lacivertliler, 1 milyon euro bedelle transfer ettiği Barış Alıcı ile 1.5 milyon euro'ya kiralanan Andre Ayew'i UEFA'ya bildireceği listeye yazacak.

    Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi kadrosu belli oldu
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    Fenerbahçenin Şampiyonlar Ligi kadrosu belli oldu

    Fenerbahçe'nin Benfica karşısında sahada yer alması beklenen muhtemel ilk 11'i ise şöyle:

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