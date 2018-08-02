Fenerbahçenin Şampiyonlar Ligi kadrosu belli oldu

Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi kadrosu belli oldu
2 Ağustos 2018 Perşembe, 12:24:04
Güncelleme: 12:27:10
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Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi kadrosu belli oldu
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Fenerbahçe'ye 7 ve 14 Ağustos'ta ilki deplasmanda olmak üzere oynayacağı Şampiyonlar Ligi ön elemesindeki Benfica maçı öncesi kötü haber...
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Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi kadrosu belli oldu
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UEFA'ya perşembe gece saat 24.00'e kadar oyuncu listesini bildirecek olan Fenerbahçe'de iki genç yıldıza kötü haber var.
Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi kadrosu belli oldu
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UEFA kuralları nedeniyle sattığı kadar transfer yapmak zorunda olan sarı-lacivertliler, bu yüzden genç transferleri Ferdi Kadıoğlu ve kaleci Berke Özer'i Avrupa kadrosuna almayacak.
Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi kadrosu belli oldu
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F.Bahçe'nin UEFA'ya vereceği listede yeni transferlerden iki oyuncu yer alacak. Fernandao'yu 3 milyon dolara satan sarı-lacivertliler, 1 milyon euro bedelle transfer ettiği Barış Alıcı ile 1.5 milyon euro'ya kiralanan Andre Ayew'i UEFA'ya bildireceği listeye yazacak.
Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi kadrosu belli oldu
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Fenerbahçe'nin Benfica karşısında sahada yer alması beklenen muhtemel ilk 11'i ise şöyle: