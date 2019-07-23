Rodrigues transferinde şok! Fenerbahçe'yi yalanladı - Son dakika Fenerbahçe haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
23 Temmuz 2019, Salı
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Rodrigues transferinde şok! Fenerbahçe'yi yalanladı

Fenerbahçe'nin Rodrigues transferi Arabistan'da sıcaklığını koruyor. Arap yetkililer 10 milyon Euro'ya Galatasaray'dan transfer edilen Rodrigues'in, 6 ay sonra Fenerbahçe'ye bedelsiz kiralanmasının açıklanmasını istemişti. Al İttihad'ın başkanı bu transfere açıklık getirirken, Fenerbahçe'yi yalanlayan ifadeler kullandı...

23 Temmuz 2019 Salı 08:50 Güncelleme: 23.07.2019 10:34
Rodrigues transferinde şok! Fenerbahçe'yi yalanladı

Geçtiğimiz sezonun devre arasında Suudi ekibi Al İttihad'ın Garry Rodrigues için Galatasaray'a 10 milyon euro ödemesi, oyuncuya 4 milyon euro maaş vermesi ve 6 ay sonra da bedelsiz yollaması, ülkede mesele haline gelmişti.

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Rodrigues transferinde şok! Fenerbahçe'yi yalanladı

Federasyon Hukuk Danışmanı Khaled Al-Quawaiz, bu transferin kamu fonlarının israf edilmesi olarak değerlendirilmesi gerektiğini söylemişti.

Rodrigues transferinde şok! Fenerbahçe'yi yalanladı

Quawaiz, resmi makamların ceza vermesi gerektiğini belirterek, bu konudaki problemleri, şöyle dile getirdi;

Rodrigues transferinde şok! Fenerbahçe'yi yalanladı

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"Al İttihad, Rodrigues'i 10 milyon euroya, yaklaşık (42 milyon Suudi Riyali) tutarında, henüz 6 ay önce transfer etmişti.

Rodrigues transferinde şok! Fenerbahçe'yi yalanladı

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