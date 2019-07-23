Fenerbahçe'nin Rodrigues transferi Arabistan'da sıcaklığını koruyor. Arap yetkililer 10 milyon Euro'ya Galatasaray'dan transfer edilen Rodrigues'in, 6 ay sonra Fenerbahçe'ye bedelsiz kiralanmasının açıklanmasını istemişti. Al İttihad'ın başkanı bu transfere açıklık getirirken, Fenerbahçe'yi yalanlayan ifadeler kullandı...
23 Temmuz 2019 Salı 08:50
Güncelleme: 23.07.2019 10:34
BU GALERİYİ PAYLAŞ
Geçtiğimiz sezonun devre arasında Suudi ekibi Al İttihad'ın Garry Rodrigues için Galatasaray'a 10 milyon euro ödemesi, oyuncuya 4 milyon euro maaş vermesi ve 6 ay sonra da bedelsiz yollaması, ülkede mesele haline gelmişti.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Federasyon Hukuk Danışmanı Khaled Al-Quawaiz, bu transferin kamu fonlarının israf edilmesi olarak değerlendirilmesi gerektiğini söylemişti.
Quawaiz, resmi makamların ceza vermesi gerektiğini belirterek, bu konudaki problemleri, şöyle dile getirdi;
"NASIL ÜCRETSiZ VERiRSiNiZ!"
"Al İttihad, Rodrigues'i 10 milyon euroya, yaklaşık (42 milyon Suudi Riyali) tutarında, henüz 6 ay önce transfer etmişti.
Şimdi bu oyuncuyu nasıl ücretsiz gönderirsiniz ve maaşının %60'ına yakın kısmını karşılarsınız!