Galeri Fenerbahçe Fenerbahçe'nin Hatayspor maçı sonrasında Emre Belözoğlu devreye girdi! O konuşma...

Fenerbahçe'nin Hatayspor maçı sonrasında Emre Belözoğlu devreye girdi! O konuşma...

Süper Lig'in 2. haftasında Hatayspor ile karşı karşıya gelen ve golsüz berabere kalan Fenerbahçe'de soyunma odası maç sonunda hayli hareketliydi. Emre Belözoğlu, Erol Bulut ve kaptanların devreye girmesiyle beraber takım yeniden motive olurken, o konuşmalar dikkat çekti.

Fenerbahçe'nin Hatayspor maçı sonrasında Emre Belözoğlu devreye girdi! O konuşma...

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