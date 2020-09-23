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Fenerbahçe'nin Hatayspor maçı sonrasında Emre Belözoğlu devreye girdi! O konuşma...
Süper Lig'in 2. haftasında Hatayspor ile karşı karşıya gelen ve golsüz berabere kalan Fenerbahçe'de soyunma odası maç sonunda hayli hareketliydi. Emre Belözoğlu, Erol Bulut ve kaptanların devreye girmesiyle beraber takım yeniden motive olurken, o konuşmalar dikkat çekti.
23 Eylül 2020 Çarşamba 08:58, Güncelleme 23.09.2020 09:37
Fenerbahçe'nin Hatayspor maçı sonrasında Emre Belözoğlu devreye girdi! O konuşma...