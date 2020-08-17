Fenerbahçe'nin golcü transferinde yeni gelişme! İstenen rakam... - Son dakika Fenerbahçe haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
17 Ağustos 2020, Pazartesi
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Fenerbahçe'nin golcü transferinde yeni gelişme! İstenen rakam...

Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, Kosovalı golcüsü Vedat Muriqi için Lazio ile görüşmelerini sürdürüyor. Sarı-lacivertli takımın alternatif forvet arayışında ise yeni bir gelişme yaşandı. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri

(fotomac.com.tr / Dış Haberler)

17 Ağustos 2020 Pazartesi 13:10 Güncelleme: 17.08.2020 13:10
Fenerbahçe'nin golcü transferinde yeni gelişme! İstenen rakam...

Gelecek sezon Süper Lig'de iddialı bir kadro kurmak için çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, golcü oyuncusu Vedat Muriqi için Lazio ile görüşmelerini sürdürüyor.

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Fenerbahçe'nin golcü transferinde yeni gelişme! İstenen rakam...

Sarı-lacivertli takım bu transferden yaklaşık 18 milyon Euro gibi bir bonservis bedeli elde etmeyi planlarken, imzanın an meselesi olduğu ifade ediliyor.

Fenerbahçe'nin golcü transferinde yeni gelişme! İstenen rakam...

Öte yandan Kosovalı golcüsünü İtalya'ya göndermeye hazırlanan Fenerbahçe, forvet mevkisine takviye yapmak istiyor. Ekvador basını sürpriz bir iddia ortaya attı...

Fenerbahçe'nin golcü transferinde yeni gelişme! İstenen rakam...

Lazio ile Vedat Muriqi görüşmesi yapan sarı-lacivertli ekibin, İtalyan takımının Ekvadorlu golcüsü Felipe Caicedo'yu sorduğu öğrenildi.

Fenerbahçe'nin golcü transferinde yeni gelişme! İstenen rakam...

Serie A temsilcisinin, golcü futbolcu için en az 5 milyon Euro bonservis istediği ve oyuncunun Arap ülkelerine transfer olmasının daha olası olduğu kaydedildi.

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