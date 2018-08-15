Fenerbahçenin eski yıldızı Vincent Janssen Galatasaraya önerildi - Galeri - Fotomaç
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    15 Ağustos 2018, Çarşamba
    CANLI ENGLISH
    GALERİ

    Fenerbahçe'nin eski yıldızı Vincent Janssen Galatasaray'a önerildi

    15 Ağustos 2018 Çarşamba, 00:51:32
    Fenerbahçe'nin eski yıldızı Vincent Janssen Galatasaray'a önerildi
    • 1
    • 8
    Fenerbahçenin eski yıldızı Vincent Janssen Galatasaraya önerildi

    Vincent Janssen için menajeri uzun süredir F.Bahçe'nin kapısındaydı.

    GALERİ DEVAM EDİYOR
    Fenerbahçe'nin eski yıldızı Vincent Janssen Galatasaray'a önerildi
    • 2
    • 8
    Fenerbahçenin eski yıldızı Vincent Janssen Galatasaraya önerildi

    Sarı-lacivertliler seçimini Islam Slimani'den yana yapınca Hollandalı santrforun menajeri, G.Saray'ın kapısına geldi.

    Fenerbahçe'nin eski yıldızı Vincent Janssen Galatasaray'a önerildi
    • 3
    • 8
    Fenerbahçenin eski yıldızı Vincent Janssen Galatasaraya önerildi

    Tottenham ile anlaşma konusunda G.Saray'a destek olma sözü verdi. Janssen'in İstanbul'a dönmek istediğini anlattı.

    Fenerbahçe'nin eski yıldızı Vincent Janssen Galatasaray'a önerildi
    • 4
    • 8
    Fenerbahçenin eski yıldızı Vincent Janssen Galatasaraya önerildi

    Terim, Janssen'in ismini listeye yazdı.

    Fenerbahçe'nin eski yıldızı Vincent Janssen Galatasaray'a önerildi
    • 5
    • 8
    Fenerbahçenin eski yıldızı Vincent Janssen Galatasaraya önerildi

    Geçtiğimiz sezon kiralık olarak Fenerbahçe forması giyen Hollandalı golcü, 19 maçta 5 gol ve 4 asistlik bir performans sergiledi.

    DİĞER GALERİLER
    Daha Fazla Gör
      BİZE ULAŞIN
      BİZE ULAŞIN