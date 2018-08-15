Fenerbahçenin eski yıldızı Vincent Janssen Galatasaraya önerildi - Galeri - Fotomaç
Spor dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?
BİZE ULAŞIN
Fenerbahçe'nin eski yıldızı Vincent Janssen Galatasaray'a önerildi
15 Ağustos 2018 Çarşamba, 00:51:32
Fenerbahçe'nin eski yıldızı Vincent Janssen Galatasaray'a önerildi
Vincent Janssen için menajeri uzun süredir F.Bahçe'nin kapısındaydı.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Fenerbahçe'nin eski yıldızı Vincent Janssen Galatasaray'a önerildi
Sarı-lacivertliler seçimini Islam Slimani'den yana yapınca Hollandalı santrforun menajeri, G.Saray'ın kapısına geldi.
Fenerbahçe'nin eski yıldızı Vincent Janssen Galatasaray'a önerildi
Tottenham ile anlaşma konusunda G.Saray'a destek olma sözü verdi. Janssen'in İstanbul'a dönmek istediğini anlattı.
Fenerbahçe'nin eski yıldızı Vincent Janssen Galatasaray'a önerildi
Terim, Janssen'in ismini listeye yazdı.
Fenerbahçe'nin eski yıldızı Vincent Janssen Galatasaray'a önerildi
Geçtiğimiz sezon kiralık olarak Fenerbahçe forması giyen Hollandalı golcü, 19 maçta 5 gol ve 4 asistlik bir performans sergiledi.