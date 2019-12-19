Fenerbahçe'nin çılgın planı ortaya çıktı! Mesut Özil... - Son dakika Fenerbahçe haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
19 Aralık 2019, Perşembe
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Fenerbahçe'nin çılgın planı ortaya çıktı! Mesut Özil...

Fenerbahçe'de gündem yaratacak bir Mesut Özil gelişmesi yaşandı. Sarı-lacivertlilerin yaz transfer sezonunda da gündemden düşmeyen yıldız futbolcu için ara transfer döneminde yeniden atağa kalkacağı belirtildi. Kruse'nin düşen performansından sonra ciddi bir seçenek haline gelen Mesut Özil'in transferinde çizilecek yol haritası da belli oldu. İşte flaş transfer gelişmesinin detayları...
19 Aralık 2019 Perşembe 07:30 Güncelleme: 19.12.2019 07:30
Fenerbahçe'nin çılgın planı ortaya çıktı! Mesut Özil...

Fenerbahçe'nin Mesut Özil aşkı yeniden alevlendi.

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Fenerbahçe'nin çılgın planı ortaya çıktı! Mesut Özil...

Yıldız futbolcu sarı-lacivertli takımın yaz transfer sezonunda da transfer gündemini oldukça meşgul etmişti.

Fenerbahçe'nin çılgın planı ortaya çıktı! Mesut Özil...

Fenerbahçe taraftarının merakla beklediği Mesut Özil'in transferinde sıcak gelişmeler yaşanıyor.

Fenerbahçe'nin çılgın planı ortaya çıktı! Mesut Özil...

Max Kruse'nin sezona iyi bir başlangıç yapmasıyla keyiflenen sarı-lacivertliler, Alman futbolcunun sakatlanmasıyla sarsılmıştı.

Fenerbahçe'nin çılgın planı ortaya çıktı! Mesut Özil...

Sakatlıktan sonra eski formuna bir türlü kavuşamayan Max Kruse son haftalarda büyük hayal kırıklığı yarattı.

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