Fenerbahçe'nin çılgın planı ortaya çıktı! Mesut Özil...

Fenerbahçe'de gündem yaratacak bir Mesut Özil gelişmesi yaşandı. Sarı-lacivertlilerin yaz transfer sezonunda da gündemden düşmeyen yıldız futbolcu için ara transfer döneminde yeniden atağa kalkacağı belirtildi. Kruse'nin düşen performansından sonra ciddi bir seçenek haline gelen Mesut Özil'in transferinde çizilecek yol haritası da belli oldu. İşte flaş transfer gelişmesinin detayları...

19 Aralık 2019 Perşembe 07:30 Güncelleme: 19.12.2019 07:30 BU GALERİYİ PAYLAŞ





