Fenerbahçe'nin başına bela oldu! 'Paramı verin' - Fotomaç
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Fenerbahçe'nin başına bela oldu! 'Paramı verin'

Fenerbahçeli oyuncu sarı lacivertlilerin başına bela olmaya devam ediyor! Kameni ve Volkan Demirel varken Harun ile Berke takviyeleri yapan Fenerbahçe, yeni sezona yeni bir kaleciyle başlamakta kararlı. Kameni'den ne olursa olsun kurtulmakta kararlı olan sarı-lacivertlilerde flaş bir gelişme yaşandı. İşte detaylar ve bomba Fabri ayrıntısı...

16 Mayıs 2019 Perşembe 10:52 Güncelleme: 16.05.2019 11:42
Fenerbahçe'nin başına bela oldu! 'Paramı verin'

Kameni ve Volkan Demirel varken Harun ile Berke takviyeleri yapan Fenerbahçe, yeni sezona yeni bir kaleciyle başlamakta kararlı.

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Fenerbahçe'nin başına bela oldu! 'Paramı verin'

Berke Özer ve Harun Tekin'in varlıkları da "Fenerbahçe'de kale emin ellerde" dedirtmedi.

Fenerbahçe'nin başına bela oldu! 'Paramı verin'

VOLKAN DÖNEMİ BİTİYOR!

Kameni'den ne olursa olsun kurtulmakta kararlı olan sarı-lacivertliler, kaptan Volkan'la da sözleşme yenilemeyecek.

Fenerbahçe'nin başına bela oldu! 'Paramı verin'

Berke'yi tecrübesiz, Harun'u yetersiz bulan Ersun Yanal'ın ısrarı üzerine bir numara transferi yapılacak.

Fenerbahçe'nin başına bela oldu! 'Paramı verin'

"PARAMI VERİN"

Kulüp bulamadığı için takımda kalan, devre arasında ise inat edip gitmeyen 35 yaşındaki Kamerunlu, yönetimin uzlaşma çabalarını da geri çevirip sözleşmedeki parasını istiyor.

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