Fenerbahçe'nin başına bela oldu! 'Paramı verin'

Fenerbahçeli oyuncu sarı lacivertlilerin başına bela olmaya devam ediyor! Kameni ve Volkan Demirel varken Harun ile Berke takviyeleri yapan Fenerbahçe, yeni sezona yeni bir kaleciyle başlamakta kararlı. Kameni'den ne olursa olsun kurtulmakta kararlı olan sarı-lacivertlilerde flaş bir gelişme yaşandı. İşte detaylar ve bomba Fabri ayrıntısı...