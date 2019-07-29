Fenerbahçe'nin Audi Cup kafilesi belli oldu! Kadroda sürpriz isim - Son dakika Fenerbahçe haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
29 Temmuz 2019, Pazartesi
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Fenerbahçe'nin Audi Cup kafilesi belli oldu! Kadroda sürpriz isim

Fenerbahçe, 30-31 Temmuz tarihlerinde oynanacak Audi Cup turnuvası için, Almanya'ya hareket etti. Sarı-lacivertliler resmi internet sitesinden kafilede yer alan isimleri açıklarken, listede yer alan bir isim ise dikkat çekti...
29 Temmuz 2019 Pazartesi 12:53 Güncelleme: 29.07.2019 13:00
Fenerbahçe'nin Audi Cup kafilesi belli oldu! Kadroda sürpriz isim

Almanya'nın Münih kentinde düzenlenecek Audi Cup'ta mücadele etmek üzere bugün Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan kalkacak özel uçakla Almanya'ya hareket edecek olan Fenerbahçe'nin, kadrosu belli oldu.

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Fenerbahçe'nin Audi Cup kafilesi belli oldu! Kadroda sürpriz isim

Fenerbahçe, Avrupa'nın en prestijli sezon öncesi hazırlık turnuvaları arasında bulunan Audi Cup'taki ilk maçında yarın TSİ 21.30'da Bayern Münih ile karşılaşacak.

Fenerbahçe'nin Audi Cup kafilesi belli oldu! Kadroda sürpriz isim

Fenerbahçe'nin kafilesi şu isimlerden oluşuyor;

Fenerbahçe'nin Audi Cup kafilesi belli oldu! Kadroda sürpriz isim

ALTAY BAYINDIR

Fenerbahçe'nin Audi Cup kafilesi belli oldu! Kadroda sürpriz isim

HARUN TEKİN

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