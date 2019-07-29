Fenerbahçe'nin Audi Cup kafilesi belli oldu! Kadroda sürpriz isim

Fenerbahçe, 30-31 Temmuz tarihlerinde oynanacak Audi Cup turnuvası için, Almanya'ya hareket etti. Sarı-lacivertliler resmi internet sitesinden kafilede yer alan isimleri açıklarken, listede yer alan bir isim ise dikkat çekti...

29 Temmuz 2019 Pazartesi 12:53 Güncelleme: 29.07.2019 13:00 BU GALERİYİ PAYLAŞ





