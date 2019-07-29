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Fenerbahçe'nin Audi Cup kafilesi belli oldu! Kadroda sürpriz isim
Fenerbahçe'nin Audi Cup kafilesi belli oldu! Kadroda sürpriz isim
Fenerbahçe, 30-31 Temmuz tarihlerinde oynanacak Audi Cup turnuvası için, Almanya'ya hareket etti. Sarı-lacivertliler resmi internet sitesinden kafilede yer alan isimleri açıklarken, listede yer alan bir isim ise dikkat çekti...
29 Temmuz 2019 Pazartesi 12:53
Güncelleme: 29.07.2019 13:00
Almanya'nın Münih kentinde düzenlenecek Audi Cup'ta mücadele etmek üzere bugün Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan kalkacak özel uçakla Almanya'ya hareket edecek olan Fenerbahçe'nin, kadrosu belli oldu.
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Fenerbahçe, Avrupa'nın en prestijli sezon öncesi hazırlık turnuvaları arasında bulunan Audi Cup'taki ilk maçında yarın TSİ 21.30'da Bayern Münih ile karşılaşacak.
Fenerbahçe'nin kafilesi şu isimlerden oluşuyor;