Lige verilen arada transfer çalışmalarına tüm hızıyla devam eden Fenerbahçe'de, sportif direktör olması beklenen Emre Belözoğlu'nun bizzat görüştüğü tecrübeli isim İstanbul'a geliyor. İşte Fenerbahçelilerin beklediği o haberin ayrıntıları... | Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri