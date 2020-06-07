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Fenerbahçelilerin beklediği haber geldi! Temmuzda İstanbul'da
Lige verilen arada transfer çalışmalarına tüm hızıyla devam eden Fenerbahçe'de, sportif direktör olması beklenen Emre Belözoğlu'nun bizzat görüştüğü tecrübeli isim İstanbul'a geliyor. İşte Fenerbahçelilerin beklediği o haberin ayrıntıları... | Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri
7 Haziran 2020 Pazar 08:43
Güncelleme: 07.06.2020 09:01
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Corona virüsü sebebiyle lige verilen arada, transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de işler Emre Belözoğlu tarafından koordine ediliyor.
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Gelecek sezon sportif direktör koltuğuna oturması beklenen tecrübeli futbolcu, kulübün transfer gündeminde yer alan eski milli oyuncu Nuri Şahin'le bir dizi görüşmeler yapmıştı.
Alman ekibi Werder Bremen'de forma giyen ancak yaşadığı sakatlığın ardından sezonu kapatan deneyimli yıldız, kulübü ile sözleşme uzatmayacak.
Nuri Şahin'in Türkiye'ye geliş tarihi de belli oldu...
Corona virüsü salgını sonrası tekrar başlayan Bundesliga'da son 5 maçta forma giymeyen Nuri, uçuşların açılmasının ardından Temmuz ayında İstanbul'a gelecek.