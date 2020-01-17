Fenerbahçeli yıldıza dev talip! Beklenmedik ayrılık - Son dakika Fenerbahçe haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
17 Ocak 2020, Cuma
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Fenerbahçeli yıldıza dev talip! Beklenmedik ayrılık

Süper Lig'in ikinci yarısının ilk maçına Gaziantep FK deplasmanında çıkacak olan Fenerbahçe, bir yandan da transfer çalışmalarına devam ediyor. TFF'nin belirlediği harcama limiti nedeniyle transferde istediği hamleleri yapamayan sarı-lacivertlilerde sürpriz bir ayrılık da yaşanabilir. İşte detaylar...

17 Ocak 2020 Cuma 12:31 Güncelleme: 17.01.2020 12:31
Fenerbahçeli yıldıza dev talip! Beklenmedik ayrılık

Süper Lig'de ikinci devreye takviyelerle girmek isteyen Fenerbahçe, transfer çalışmalarını sürdürüyor. Sarı-lacivertlilerin önündeki en büyük engel ise TFF'nin belirlediği harcama limitleri.

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Fenerbahçeli yıldıza dev talip! Beklenmedik ayrılık

Birkaç gün içinde çözülmesi beklenen limit probleminin ardından sarı-lacivertliler iki yıldızı rsmen kadrosuna katacak. Harcama sınırlaması dolayısıyla halen lisansı çıkartılamayan stoper Simon Falette'in ardından sol bek Ricardo Rodriguez ismi de TFF'ye bildirilecek.

Fenerbahçeli yıldıza dev talip! Beklenmedik ayrılık

Bir kanat forvet transferi yapması beklenen Fenerbahçe'de beklenmedik bir ayrılık da yaşanabilir. İşte o detay...

Fenerbahçeli yıldıza dev talip! Beklenmedik ayrılık

Dünyaca ünlü gazeteci Di Marzio'nun haberine göre bu sezon Juventus'u tahtından etmek isteyen Inter, Victor Moses'ı gündemine aldı.

Fenerbahçeli yıldıza dev talip! Beklenmedik ayrılık

Roma'dan Leonardo Spinazzola'yı transfer etmek için çalışmalarını sürdüren lacivert-siyahlılar alternatif olarak Victor Moses'ı listesine dahil etti. Bonservisi Chelsea'de bulunan Moses için Inter'in 10 milyon Euro ödemesi gerekiyor.

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