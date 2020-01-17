Süper Lig'in ikinci yarısının ilk maçına Gaziantep FK deplasmanında çıkacak olan Fenerbahçe, bir yandan da transfer çalışmalarına devam ediyor. TFF'nin belirlediği harcama limiti nedeniyle transferde istediği hamleleri yapamayan sarı-lacivertlilerde sürpriz bir ayrılık da yaşanabilir. İşte detaylar...