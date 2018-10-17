Fenerbahçeli yıldıza dev talip!

İşte genç sambacının sözlerinden öne çıkanlar: "Tanrı'ya şükürler olsun ki şimdi buradayım. Rüyamı gerçekleştirdim. Buradaki insanlara taraftarlara mutluluk verebilmek için çok çok çalışacağım. Cocu kesinlikle çok büyük antrenör. Kendi oyun sistemini oyunculara aşılamaya çalışıyor. Biraz zamana ihtiyacı var. Zamanla istediği oyun sistemini oturtacaktır. Ve biz de istediğimiz sonuçları alacağız.



