Fenerbahçeli yıldıza dev talip!

İspanyol devinin Fenerbahçe'den Jailson'u transfer etmek için zemin yoklayacağı iddia edildi
17 Ekim 2018 Çarşamba, 00:16:44
Güncelleme: 00:17:44
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Fenerbahçe'nin Gremio'dan transfer ettiği Jailson Marques Siqueire, Atletico Madrid'in yakın takibinde...
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Arsenal'in Madrid ekibinden Ganalı ön libero Thomas'ı istediği, İspanyol devinin devre arasında bu satışın gerçekleşmesi halinde, aralarında Jailson'un da olduğu birçok isim için zemin yoklayacağı gündeme getirildi.
İspanyol kaynaklı haberler, Jailson'un Fenerbahçe'ye gelmeden önce de Atletico'nun gündeminde yer aldığı, Thomas'ın Premier Lig'in yolunu tutması halinde Fenerbahçe'nin genç sambacısının yeni adresinin La Liga olabileceğine işaret ediyor.
Jailson Fenerbahçe Televizyonu'na verdiği röportajda geleceğe dair umutlu mesajlar iletti.
İşte genç sambacının sözlerinden öne çıkanlar: "Tanrı'ya şükürler olsun ki şimdi buradayım. Rüyamı gerçekleştirdim. Buradaki insanlara taraftarlara mutluluk verebilmek için çok çok çalışacağım. Cocu kesinlikle çok büyük antrenör. Kendi oyun sistemini oyunculara aşılamaya çalışıyor. Biraz zamana ihtiyacı var. Zamanla istediği oyun sistemini oturtacaktır. Ve biz de istediğimiz sonuçları alacağız.