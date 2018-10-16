Fenerbahçeli yıldız battı! Tüm birikimini kaybetti - Galeri - Fotomaç
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Fenerbahçeli yıldız battı! Tüm birikimini kaybetti
Fenerbahçeli yıldız ismin tüm birikimini kaybettiği iddia edildi
16 Ekim 2018 Salı, 21:42:53
Güncelleme: 21:45:52
Fenerbahçe'de haftalardır kadroya giremeyen Alper Potuk'un inşaat işine girdiği ve batarak tüm mal varlığını kaybettiği ortaya çıktı.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Fenerbahçe'nin 6.2 milyon Euro ödeyerek aldığı Alper Potuk'un tüm servetini kaybettiği için moral bozukluğu yaşadığı ve bu sebeple kendisini futbola veremediği belirtiliyor.
Başarılı oyuncunun, futboldan kazandığı paraları değerlendirmek hedefiyle lüks evler yapmak için inşaat işine girdiği belirtildi.
Ancak 27 yaşındaki orta saha oyuncusu, bu işte zarara uğradı ve büyük bir maddi kayıp yaşadı.
Milli futbolcunun yaptığı yatırım nedeniyle bütün birikimlerini kaybettiği kaydedildi.