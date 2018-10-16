Fenerbahçeli yıldız battı! Tüm birikimini kaybetti - Galeri - Fotomaç
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    16 Ekim 2018, Salı
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    Fenerbahçeli yıldız battı! Tüm birikimini kaybetti

    Fenerbahçeli yıldız ismin tüm birikimini kaybettiği iddia edildi
    16 Ekim 2018 Salı, 21:42:53 Güncelleme: 21:45:52
    Fenerbahçeli yıldız battı! Tüm birikimini kaybetti

    Fenerbahçe'de haftalardır kadroya giremeyen Alper Potuk'un inşaat işine girdiği ve batarak tüm mal varlığını kaybettiği ortaya çıktı.

    GALERİ DEVAM EDİYOR
    Fenerbahçeli yıldız battı! Tüm birikimini kaybetti

    Fenerbahçe'nin 6.2 milyon Euro ödeyerek aldığı Alper Potuk'un tüm servetini kaybettiği için moral bozukluğu yaşadığı ve bu sebeple kendisini futbola veremediği belirtiliyor.

    Fenerbahçeli yıldız battı! Tüm birikimini kaybetti

    Başarılı oyuncunun, futboldan kazandığı paraları değerlendirmek hedefiyle lüks evler yapmak için inşaat işine girdiği belirtildi.

    Fenerbahçeli yıldız battı! Tüm birikimini kaybetti

    Ancak 27 yaşındaki orta saha oyuncusu, bu işte zarara uğradı ve büyük bir maddi kayıp yaşadı.

    Fenerbahçeli yıldız battı! Tüm birikimini kaybetti

    Milli futbolcunun yaptığı yatırım nedeniyle bütün birikimlerini kaybettiği kaydedildi.

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