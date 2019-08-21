Fenerbahçeli Tolga Ciğerci'den büyük jest!

Geçtiğimiz sezon Galatasaray'dan bedelsiz şekilde Fenerbahçe'ye transfer olan fakat sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen Tolga Ciğerci'nin jesti ortaya çıktı... Geçtiğimiz sezon 1 dakika bile forma giyemeyen yıldız futbolcunun yaptığı hareketle gönülleri fethetti.
21 Ağustos 2019 Çarşamba 14:30
BU GALERİYİ PAYLAŞ
Geçen sezon sakatlığı dolayısıyla Fenerbahçe çatısı altına alınması eleştirilen Tolga Ciğerci hazırlık sürecinde formayı giymeye aday olduğunu gösterdi.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un yapılan eleştiriler karşısında her defasında Tolga'nın arkasında durduğu bu süreçte başkan Ciğerci'nin Almanya ve Amerika Birleşik Devletleri'nde gerçekleşen tedavisini de yakından, birebir takip etti.
Koç'un yakın çevresine "Tolga Ciğerci'nin başarısı sadece Fenerbahçe için değil asıl Türk futbolu için bir kazanç" dediği ve her anlamda desteklediği futbolcu yeni sezonun ilk maçı itibariyle de sahaya döndü.
Formayı taşıdığı ilk resmi maçta ortaya iyi bir oyun koyan, taraftarın da pozitif desteğini alan Tolga Ciğerci, Almanya altyapısında elde ettiği futbol tarzını sahaya yansıtacağa benziyor.
Maç sonunda başkanın desteğine, hocasına teşekkür eden, taraftarın desteği ile özgüveni yerine gelen Tolga Ciğerci her fırsatta Fenerbahçe camiasına teşekkür ediyor.