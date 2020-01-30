HaberlerGaleriFenerbahçeli Isla'nın eşi duyurdu: İstanbul'dan ayrılıyorum!
Fenerbahçeli Isla'nın eşi duyurdu: İstanbul'dan ayrılıyorum!
Fenerbahçe'nin İtalya'nın Cagliari ekibinden 2017/18 sezonunda kadrosuna kattığı 31 yaşındaki Şilili oyuncusu Maurico Isla'nın eşi verdiği bir röportajla gündem oldu. Gala Caldirola şubat ayında İstanbul'dan ayrılarak kendi ülkesine döneceğini söyledi. İşte detaylar...
30 Ocak 2020 Perşembe 10:23
BU GALERİYİ PAYLAŞ
Fenerbahçe'nin Şili'li yıldızı Mauricio Isla için eşi Gala Caldirola, radioagricultura'ya açıklamalarda bulundu. Caldirola, yaptığı açıklamada, "Şubat ayında İstanbul'dan ayrılarak Şili'de yaşamaya gidiyorum" dedi. İşte detaylar...
GALERİ DEVAM EDİYOR
Fenerbahçe'nin 2 sezon önce Cagliari'den kadrosuna kattığı Şili'li yıldız Mauricio Isla'nın eşi Gala Caldirola, Şili'ye kesin dönüş yapacağını açıklarken, Şubat ayında İstanbul'dan ayrılacağını duyurdu.
Tecrübeli yıldızın eşinin Şili'de yapılacak bir televizyon programına katılacağı belirtilen haberde, Caldirola'nın geçmişte Türkiye'de de ekranlara gelen 'Yok böyle dans' programının Şili formatı olan "Bailando por un sueño"ya katılacağını duyurdu.
Isla'nın eşi, konu ile ilgili yaptığı açıklamada bu kararı almanın kolay olmadığını belirtirken, "Çok düşünmek zorunda kaldım çünkü İstanbul'da yaşıyorum. Mauricio'ya benimle gelebilirsin dedim. Küçük kızımla yalnız gitmek gibi bir karar aldım. Düzelmeyecek bir durum değil" dedi.
ŞUBAT AYINDA TÜRKİYE'DEN AYRILIYOR Caldirola, konuşmasının devamında Şubat ayından itibaren Şili'de yaşayacağını açıklarken, "Şili'de Mauricio'nun ailesiyle beraber olacağım için şanslıyım. Onların desteğine sahip olacağım. Orada bana yardım edecek arkadaşlarım da var. Dondurulmuş yiyecekleri burada bırakıyorum. İyi dinleneceğini ve benim olmadığım zamanlarda ona çok iyi bakılacağını biliyorum." dedi.