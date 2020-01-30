Fenerbahçeli Isla'nın eşi duyurdu: İstanbul'dan ayrılıyorum!

ŞUBAT AYINDA TÜRKİYE'DEN AYRILIYOR

Caldirola, konuşmasının devamında Şubat ayından itibaren Şili'de yaşayacağını açıklarken, "Şili'de Mauricio'nun ailesiyle beraber olacağım için şanslıyım. Onların desteğine sahip olacağım. Orada bana yardım edecek arkadaşlarım da var. Dondurulmuş yiyecekleri burada bırakıyorum. İyi dinleneceğini ve benim olmadığım zamanlarda ona çok iyi bakılacağını biliyorum." dedi.