Fenerbahçeli futbolculardan Dele Alli modeli! - Galeri - Fotomaç
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    18 Ağustos 2018, Cumartesi
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    Fenerbahçeli futbolculardan Dele Alli modeli!

    19 Ağustos 2018 Pazar, 00:00:01 Güncelleme: 00:00:18
    Fenerbahçeli futbolculardan Dele Alli modeli!
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    • 61
    Fenerbahçeli futbolculardan Dele Alli modeli!

    Spor Toto Süper Lig'in ikinci haftasında Fenerbahçe deplasmanda Evkur Yeni Malatyaspor ile karşılaştı.

    GALERİ DEVAM EDİYOR
    Fenerbahçeli futbolculardan Dele Alli modeli!
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    • 61
    Fenerbahçeli futbolculardan Dele Alli modeli!

    Mücadele öncesinde sarı-lacivertli futbolcular Tottenham'lı Dele Alli'nin yapmış olduğu gol sevinci akımına dahil oldular.

    Fenerbahçeli futbolculardan Dele Alli modeli!
    • 3
    • 61
    Fenerbahçeli futbolculardan Dele Alli modeli!
    Fenerbahçeli futbolculardan Dele Alli modeli!
    • 4
    • 61
    Fenerbahçeli futbolculardan Dele Alli modeli!
    Fenerbahçeli futbolculardan Dele Alli modeli!
    • 5
    • 61
    Fenerbahçeli futbolculardan Dele Alli modeli!
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