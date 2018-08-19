Fenerbahçeli futbolculardan Dele Alli modeli! - Galeri - Fotomaç
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Fenerbahçeli futbolculardan Dele Alli modeli!
19 Ağustos 2018 Pazar, 00:00:01
Güncelleme: 00:00:18
Fenerbahçeli futbolculardan Dele Alli modeli!
Spor Toto Süper Lig'in ikinci haftasında Fenerbahçe deplasmanda Evkur Yeni Malatyaspor ile karşılaştı.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Fenerbahçeli futbolculardan Dele Alli modeli!
Mücadele öncesinde sarı-lacivertli futbolcular Tottenham'lı Dele Alli'nin yapmış olduğu gol sevinci akımına dahil oldular.
Fenerbahçeli futbolculardan Dele Alli modeli!
Fenerbahçeli futbolculardan Dele Alli modeli!
Fenerbahçeli futbolculardan Dele Alli modeli!