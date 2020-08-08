Fenerbahçe'den yüzyılın bombası! Dünya yıldızı ile görüşmeler başladı - Son dakika Fenerbahçe haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
08 Ağustos 2020, Cumartesi
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Fenerbahçe'den yüzyılın bombası! Dünya yıldızı ile görüşmeler başladı

Yeni sezonda şampiyonluğa oynayacak olan kadroyu kurmak için çalışmalarına son sürat devam eden Fenerbahçe'de transferler üst üste geldi. Mert Hakan Yandaş, Gökhan Gönül, Caner Erkin, Filip Novak ve Barış Sungur'a imzayı attıran sarı-lacivertliler yüzyılın bombasını patlatmak üzere. Takıma doğrudan katkı verecek bir ismi kadroya dahil etmeyi amaçlayan Fenerbahçe yönetimi dünyaca ünlü yıldız için harekete geçti.

8 Ağustos 2020 Cumartesi 20:47 Güncelleme: 09.08.2020 00:49
Fenerbahçe'den yüzyılın bombası! Dünya yıldızı ile görüşmeler başladı

Başarısız geçen bir sezonu geride bırakan Fenerbahçe yeni sezonda bambaşka bir yapıya bürünecek.

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Fenerbahçe'den yüzyılın bombası! Dünya yıldızı ile görüşmeler başladı

Mutlak şampiyonluk hedefiyle başlanacak olan yeni sezonda kadro mühendisliği de buna göre şekillendiriliyor.

Fenerbahçe'den yüzyılın bombası! Dünya yıldızı ile görüşmeler başladı

Teknik direktörlüğe Erol Bulut'u getiren Fenerbahçe yeni sezon için transfer çalışmalarını sürdürüyor.

Fenerbahçe'den yüzyılın bombası! Dünya yıldızı ile görüşmeler başladı

Erol Bulut, FB TV'de yaptığı açıklamada, "Türkiye'nin büyük bir kulübünde teknik direktör olmak kolay değil. Hedeflerimin bilincindeyim. İnşallah umduğumuz, istediğimiz, yıllardır hasret kaldığımız şampiyonluğu kazandırma mutluluğunu yaşarız." ifadelerini kullanmıştı.

Fenerbahçe'den yüzyılın bombası! Dünya yıldızı ile görüşmeler başladı

Fenerbahçe'de teknik direktörlüğe Erol Bulut'un getirilmesinin ardından Emre Belözoğlu'nun sportif direktörlüğe getirildiği resmen açıklanacak.

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