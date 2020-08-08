Fenerbahçe'den yüzyılın bombası! Dünya yıldızı ile görüşmeler başladı

Yeni sezonda şampiyonluğa oynayacak olan kadroyu kurmak için çalışmalarına son sürat devam eden Fenerbahçe'de transferler üst üste geldi. Mert Hakan Yandaş, Gökhan Gönül, Caner Erkin, Filip Novak ve Barış Sungur'a imzayı attıran sarı-lacivertliler yüzyılın bombasını patlatmak üzere. Takıma doğrudan katkı verecek bir ismi kadroya dahil etmeyi amaçlayan Fenerbahçe yönetimi dünyaca ünlü yıldız için harekete geçti.