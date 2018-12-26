Fenerbahçeden Talisca bombası! - Galeri - Fotomaç
27 Aralık 2018, Perşembe
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
GALERİ

Fenerbahçe'den Talisca bombası!

Fenerbahçe, uzun süre konuşulacak bir transfere imza atmak için kolları sıvadı.
26 Aralık 2018 Çarşamba, 22:35:00 Güncelleme: 07:51:08
Fenerbahçeden Talisca bombası!

Sezonun ilk yarısını küme düşme hattında tamamlayan Fenerbahçe'de transfer hareketliliği başladı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Fenerbahçeden Talisca bombası!

Başkan Ali Koç, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada önümüzdeki sezonu şampiyon bitirecek kadroyu oluşturacaklarını söylemişti.

Fenerbahçeden Talisca bombası!

Fenerbahçe, bu doğrultuda uzun süre konuşulacak bir transferi bitirmek için harekete geçti.

Fenerbahçeden Talisca bombası!

Hedefteki isim Beşiktaş'ın eski yıldızı Anderson Talisca...

İşte dev transferin detayları;

Fenerbahçeden Talisca bombası!

Kanarya, Beşiktaş'ın eski yıldızı Anderson Talisca'nın peşine düştü.

DİĞER GALERİLER
Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN
    BİZE ULAŞIN