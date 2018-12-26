Fenerbahçeden Talisca bombası! - Galeri - Fotomaç
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Fenerbahçe'den Talisca bombası!
Fenerbahçe, uzun süre konuşulacak bir transfere imza atmak için kolları sıvadı.
26 Aralık 2018 Çarşamba, 22:35:00
Güncelleme: 07:51:08
Sezonun ilk yarısını küme düşme hattında tamamlayan Fenerbahçe'de transfer hareketliliği başladı.
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Başkan Ali Koç, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada önümüzdeki sezonu şampiyon bitirecek kadroyu oluşturacaklarını söylemişti.
Fenerbahçe, bu doğrultuda uzun süre konuşulacak bir transferi bitirmek için harekete geçti.
Hedefteki isim Beşiktaş'ın eski yıldızı Anderson Talisca...
İşte dev transferin detayları;
Kanarya, Beşiktaş'ın eski yıldızı Anderson Talisca'nın peşine düştü.