Fenerbahçe'den son dakika açıklaması ve Adil Rami patlaması! 'Evine git!' - Son dakika Fenerbahçe haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
31 Ekim 2019, Perşembe
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Haberler Galeri Fenerbahçe'den son dakika açıklaması ve Adil Rami patlaması! 'Evine git!'

Fenerbahçe'den son dakika açıklaması ve Adil Rami patlaması! 'Evine git!'

Fenerbahçe'nin Fransız savunmacısı Adil Rami, ilk olarak Alanya maçında 11'de görev almış; üst üste yaptığı hatalar nedeniyle Ersun Yanal tarafından ikinci devre başında oyundan alınmıştı. Yanal, Tarsus karşısında tecrübeli isme bir şans daha verdi ama sonuç bir kez daha hayal kırıklığı oldu. Peki, Rami için 'Evine dön' çağrısı neden yapıldı? İşte Fenerbahçe'deki son dakika gelişmeleri...

31 Ekim 2019 Perşembe 16:21 Güncelleme: 31.10.2019 16:22
Fenerbahçe'den son dakika açıklaması ve Adil Rami patlaması! 'Evine git!'

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası 4. tur maçında Tarsus İdman Yurdu'nu 3-1 mağlup ederek kupada 5. tura yükseldi.

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Fenerbahçe'den son dakika açıklaması ve Adil Rami patlaması! 'Evine git!'

Maçta ağırlıklı olarak yedek oyunculara şans veren Ersun Yanal'ın stoperdeki tercihleri ise Rami-Sadık ikilisi oldu.

Fenerbahçe'den son dakika açıklaması ve Adil Rami patlaması! 'Evine git!'

Rami'nin hatasıyla gelen gol sonrası taraftarların yanı sıra teknik ekip de adeta çileden çıktı.

Fenerbahçe'den son dakika açıklaması ve Adil Rami patlaması! 'Evine git!'

Savunmada ağır kalan ve pas hataları yapan Rami, 61. dakikada yerini Zanka'ya bıraktı.

Fenerbahçe'den son dakika açıklaması ve Adil Rami patlaması! 'Evine git!'

Fenerbahçe'den de bir son dakika açıklaması geldi ve Fransız oyuncuyla ilgili şu ifadelere yer verildi:

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