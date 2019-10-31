Fenerbahçe'den son dakika açıklaması ve Adil Rami patlaması! 'Evine git!'

Fenerbahçe'nin Fransız savunmacısı Adil Rami, ilk olarak Alanya maçında 11'de görev almış; üst üste yaptığı hatalar nedeniyle Ersun Yanal tarafından ikinci devre başında oyundan alınmıştı. Yanal, Tarsus karşısında tecrübeli isme bir şans daha verdi ama sonuç bir kez daha hayal kırıklığı oldu. Peki, Rami için 'Evine dön' çağrısı neden yapıldı? İşte Fenerbahçe'deki son dakika gelişmeleri...