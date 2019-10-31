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Fenerbahçe'den son dakika açıklaması ve Adil Rami patlaması! 'Evine git!'
Fenerbahçe'nin Fransız savunmacısı Adil Rami, ilk olarak Alanya maçında 11'de görev almış; üst üste yaptığı hatalar nedeniyle Ersun Yanal tarafından ikinci devre başında oyundan alınmıştı. Yanal, Tarsus karşısında tecrübeli isme bir şans daha verdi ama sonuç bir kez daha hayal kırıklığı oldu. Peki, Rami için 'Evine dön' çağrısı neden yapıldı? İşte Fenerbahçe'deki son dakika gelişmeleri...
31 Ekim 2019 Perşembe 16:21
Güncelleme: 31.10.2019 16:22
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Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası 4. tur maçında Tarsus İdman Yurdu'nu 3-1 mağlup ederek kupada 5. tura yükseldi.
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Maçta ağırlıklı olarak yedek oyunculara şans veren Ersun Yanal'ın stoperdeki tercihleri ise Rami-Sadık ikilisi oldu.
Rami'nin hatasıyla gelen gol sonrası taraftarların yanı sıra teknik ekip de adeta çileden çıktı.
Savunmada ağır kalan ve pas hataları yapan Rami, 61. dakikada yerini Zanka'ya bıraktı.
Fenerbahçe'den de bir son dakika açıklaması geldi ve Fransız oyuncuyla ilgili şu ifadelere yer verildi: