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Fenerbahçe'den ikinci imza! Santrfor transferinde mutlu son

Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe transferde atağa kalktı. Önümüzdeki sezonun kadro mühendisliği kapsamında çalışmalarına devam eden sarı-lacivertliler bir süredir santrfor transferi üzerine yoğunlaşmıştı. Fenerbahçeli kurmaylar genç golcünün kulübü ve kendisiyle her konuda anlaşmaya vardı.

4 Haziran 2020 Perşembe 10:21 Güncelleme: 04.06.2020 10:25 BU GALERİYİ PAYLAŞ





