Fenerbahçe'den ikinci imza! Santrfor transferinde mutlu son - Son dakika Fenerbahçe haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
04 Haziran 2020, Perşembe
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Fenerbahçe'den ikinci imza! Santrfor transferinde mutlu son

Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe transferde atağa kalktı. Önümüzdeki sezonun kadro mühendisliği kapsamında çalışmalarına devam eden sarı-lacivertliler bir süredir santrfor transferi üzerine yoğunlaşmıştı. Fenerbahçeli kurmaylar genç golcünün kulübü ve kendisiyle her konuda anlaşmaya vardı.
4 Haziran 2020 Perşembe 10:21 Güncelleme: 04.06.2020 10:25
Fenerbahçe'den ikinci imza! Santrfor transferinde mutlu son

Yeni sezon hazırlıklarına devam eden Fenerbahçe transferde mutlu sona ulaştı.

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Fenerbahçe'den ikinci imza! Santrfor transferinde mutlu son

12 Haziran'da yeniden başlayacak olan Süper Lig için hazırlıklarına devam eden sarı-lacivertli kurmaylar, transferde hummalı bir operasyon yürütüyor.

Fenerbahçe'den ikinci imza! Santrfor transferinde mutlu son

Maliyetli isimlerden daha çok genç ve potansiyelli isimlere yönelme kararı alan Fenerbahçe yönetimi bir süredir hedefteki isimlerle temaslarını sürdürüyordu.

Fenerbahçe'den ikinci imza! Santrfor transferinde mutlu son

İlk olarak Gölcükspor'dan İsmail Yüksek'i kadrosuna katan sarı-lacivertliler gençlik operasyonunda ilk kıvılcımı başlatmıştı.

Fenerbahçe'den ikinci imza! Santrfor transferinde mutlu son

Bu hedef kapsamında görüşmelerini sürdüren Fenerbahçe bir genç yıldız adayıyla daha her konuda anlaşma sağladı.

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