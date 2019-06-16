Fenerbahçe'den Galatasaray'a yılın transfer çalımı! - Son dakika Fenerbahçe fotoğrafları - Fotomaç
16 Haziran 2019, Pazar
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
GALERİ
Haberler Galeri Fenerbahçe'den Galatasaray'a yılın transfer çalımı!

Fenerbahçe'den Galatasaray'a yılın transfer çalımı!

Spor Toto Süper Lig'de geçtiğimiz sezonu kötü geçiren Fenerbahçe, önümüzdeki sezon şampiyonluğa oynayacak bir kadro oluşturmak için transfer çalışmalarını sürdürüyor. Transferde çok büyük düşünen Fenerbahçe'den flaş bir transfer atağı geldi. Sarı lacivertliler, Galatasaray'ın da istediği dünya yıldızının işini bitirerek ezeli rakibine yılın transfer çalımını atmak istiyor. Comolli, yıldız oyuncunun menajeri ile Marsilya'da bir araya geldi. İşte Fenerbahçe'den gündeme bomba gibi düşecek flaş transferin detayları…
16 Haziran 2019 Pazar 07:51
Fenerbahçe'den Galatasaray'a yılın transfer çalımı!

Geçtiğimiz sezonu taraftarlara unutturmak isteyen Fenerbahçe yönetimi, transfer çalışmalarına son sürat devam ediyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Fenerbahçe'den Galatasaray'a yılın transfer çalımı!

Önümüzdeki sezon şampiyonluğa oynayacak bir kadro oluşturmak isteyen Fenerbahçe'den flaş bir transfer hamlesi geldi.

Fenerbahçe'den Galatasaray'a yılın transfer çalımı!

Sarı-lacivertliler, ilk olarak Wolfsburg II. takımından Murat Sağlam'ı kadrosuna katmıştı.

Fenerbahçe'den Galatasaray'a yılın transfer çalımı!

Yıldız futbolcu Kolarov ile de anlaşmaya çok yakın olan Fenerbahçe ikinci transferini de duyurmaya hazırlanıyor.

Fenerbahçe'den Galatasaray'a yılın transfer çalımı!

Transferde çok büyük düşünen Fenerbahçe, Galatasaray'ın da istediği Franck Ribery'nin işini bitirerek ezeli rakibine yılın çalımını atmak istiyor.

DİĞER GALERİLER
Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN
    BİZE ULAŞIN