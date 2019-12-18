Fenerbahçe'den Galatasaray'a dev transfer çalımı! Anlaşma sağlandı

Süper Lig'in 15. haftasında Sivasspor ile karşılaşan ve sahadan 3-1'lik skorla mağlup olan Fenerbahçe'de, gözler transfer dönemine çevrildi. Önceliğini sol bek ve golcü transferine veren Fenerbahçe, Muriç'in ardından Galatasaray'a dev bir çalım daha atacak...

18 Aralık 2019 Çarşamba 10:14 Güncelleme: 18.12.2019 10:19 BU GALERİYİ PAYLAŞ





