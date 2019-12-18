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Fenerbahçe'den Galatasaray'a dev transfer çalımı! Anlaşma sağlandı
Süper Lig'in 15. haftasında Sivasspor ile karşılaşan ve sahadan 3-1'lik skorla mağlup olan Fenerbahçe'de, gözler transfer dönemine çevrildi. Önceliğini sol bek ve golcü transferine veren Fenerbahçe, Muriç'in ardından Galatasaray'a dev bir çalım daha atacak...
18 Aralık 2019 Çarşamba 10:14
Güncelleme: 18.12.2019 10:19
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Süper Lig'in 15. haftasında Sivasspor ile karşılaşan Fenerbahçe, sahadan 3-1'lik skorla mağlup ayrıldı.
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Sarı-lacivertlilerde bu skorun ardından transfer harekatı hız kazandı...
Sezonu zirvede tamamlayarak hem 4. yıldızı takmak hem de şampiyonluk hasretine son vermek isteyen sarı-lacivertliler, iç ve dış transferde radikal kararlar almaya hazırlanıyor.
Teknik direktör Ersun Yanal'ın raporu doğrultusunda ilerleyen sarı-lacivertlilerde sportif direktör DamienComolli, geçtiğimiz günlerde transfer çalışmalarıyla ilgili konuşmuştu.
Kulüp televizyonuna açıklamalarda bulunan Fransız futbol adamı, "Yaklaşan transfer dönemiyle ilgili de konuşmam gerekirse; önümüzdeki transfer süreci için açıkçası çalışmalarımızı eylül ayından beri yürütüyoruz.