Fenerbahçe'den Galatasaray'a dev transfer çalımı! Anlaşma sağlandı - Son dakika Fenerbahçe haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
18 Aralık 2019, Çarşamba
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Haberler Galeri Fenerbahçe'den Galatasaray'a dev transfer çalımı! Anlaşma sağlandı

Fenerbahçe'den Galatasaray'a dev transfer çalımı! Anlaşma sağlandı

Süper Lig'in 15. haftasında Sivasspor ile karşılaşan ve sahadan 3-1'lik skorla mağlup olan Fenerbahçe'de, gözler transfer dönemine çevrildi. Önceliğini sol bek ve golcü transferine veren Fenerbahçe, Muriç'in ardından Galatasaray'a dev bir çalım daha atacak...
18 Aralık 2019 Çarşamba 10:14 Güncelleme: 18.12.2019 10:19
Fenerbahçe'den Galatasaray'a dev transfer çalımı! Anlaşma sağlandı

Süper Lig'in 15. haftasında Sivasspor ile karşılaşan Fenerbahçe, sahadan 3-1'lik skorla mağlup ayrıldı.

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Fenerbahçe'den Galatasaray'a dev transfer çalımı! Anlaşma sağlandı

Sarı-lacivertlilerde bu skorun ardından transfer harekatı hız kazandı...

Fenerbahçe'den Galatasaray'a dev transfer çalımı! Anlaşma sağlandı

Sezonu zirvede tamamlayarak hem 4. yıldızı takmak hem de şampiyonluk hasretine son vermek isteyen sarı-lacivertliler, iç ve dış transferde radikal kararlar almaya hazırlanıyor.

Fenerbahçe'den Galatasaray'a dev transfer çalımı! Anlaşma sağlandı

Teknik direktör Ersun Yanal'ın raporu doğrultusunda ilerleyen sarı-lacivertlilerde sportif direktör Damien Comolli, geçtiğimiz günlerde transfer çalışmalarıyla ilgili konuşmuştu.

Fenerbahçe'den Galatasaray'a dev transfer çalımı! Anlaşma sağlandı

Kulüp televizyonuna açıklamalarda bulunan Fransız futbol adamı, "Yaklaşan transfer dönemiyle ilgili de konuşmam gerekirse; önümüzdeki transfer süreci için açıkçası çalışmalarımızı eylül ayından beri yürütüyoruz.

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