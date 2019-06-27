Fenerbahçe'den forvet transferi! Galatasaray... - Son dakika Fenerbahçe haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
27 Haziran 2019, Perşembe
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Fenerbahçe'den forvet transferi! Galatasaray...

Spor Toto Süper Lig'de sezonu 6.sırada bitiren Fenerbahçe transferde gaza bastı. Bütün mevkilere transfer yapmayı düşünen sarı-lacivertlilerde Sportif direktör Damien Comolli birçok oyuncu ile transfer görüşmesi gerçekleştirirken, bu görüşmelerden biri Galatasaray'ı kızdıracak cinsten.
27 Haziran 2019 Perşembe 21:08 Güncelleme: 27.06.2019 22:05
Fenerbahçe'den forvet transferi! Galatasaray...

Michael Frey, Islam Slimani ve Soldado'dan istediği verimi alamayan Fenerbahçe, Batefimbi Gomis'i transfer ederek önümüzdeki sezon gol sıkıntısını çözmek istiyor.

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Fenerbahçe'den forvet transferi! Galatasaray...

Transfer çalışmalarını dört koldan sürdüren Fenerbahçe'den çok flaş bir hamle geldi...

Fenerbahçe'den forvet transferi! Galatasaray...

Sarı Lacivertlilerin gündemine Galatasaray'ın eski golcüsü Gomis'in geldiği öğrenildi.

Fenerbahçe'den forvet transferi! Galatasaray...

Fenerbahçe Sportif Direktörü Damien Comolli, İstanbul'da bir otelin lobisinde Gomis ile görüştü.

Fenerbahçe'den forvet transferi! Galatasaray...

İki sezon önce sezon forma giydiği Galatasaray ile Süper Lig'de 29 kez rakip fileleri havalandıran Bafetimbi Gomis, Fenerbahçe'nin efsane ismi Alex'in rekorunu kırmıştı.

Fenerbahçe'den forvet transferi! Galatasaray...

Fransız oyuncu, bir sezonda en fazla gol atan yabancı oyuncu unvanını almıştı. Bu rekor daha sonra Mbaye Diagne'ye geçti.

Fenerbahçe'den forvet transferi! Galatasaray...

Damien Comolli, Gomis ile görüştüğünü doğruladı. Comolli, "Gomis arkadaşım, İstanbul'dayken görüşüyoruz" açıklamasını yaptı.

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