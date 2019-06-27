Fenerbahçe'den forvet transferi! Galatasaray...

Spor Toto Süper Lig'de sezonu 6.sırada bitiren Fenerbahçe transferde gaza bastı. Bütün mevkilere transfer yapmayı düşünen sarı-lacivertlilerde Sportif direktör Damien Comolli birçok oyuncu ile transfer görüşmesi gerçekleştirirken, bu görüşmelerden biri Galatasaray'ı kızdıracak cinsten.

27 Haziran 2019 Perşembe 21:08 Güncelleme: 27.06.2019 22:05 BU GALERİYİ PAYLAŞ





