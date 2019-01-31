Fenerbahçe'den flaş Slimani kararı! Böylesi görülmedi

Fenerbahçe'de kulüp bulması için menajerine talimat verilen Slimani'nin, Sarı-Lacivertliler'de kalmasına kesin gözüyle bakılıyor. Fenerbahçe, kendisine kulüp bulamayan Slimani için kulüpte kalması halinde görülmemiş bir uygulamaya gidecek.

31 Ocak 2019 Perşembe, 20:52:55 Güncelleme: 20:58:41 BU GALERİYİ PAYLAŞ





