Fenerbahçeden flaş Slimani kararı! Böylesi görülmedi - Fotomaç
31 Ocak 2019, Perşembe
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Fenerbahçe'den flaş Slimani kararı! Böylesi görülmedi

Fenerbahçe'de kulüp bulması için menajerine talimat verilen Slimani'nin, Sarı-Lacivertliler'de kalmasına kesin gözüyle bakılıyor. Fenerbahçe, kendisine kulüp bulamayan Slimani için kulüpte kalması halinde görülmemiş bir uygulamaya gidecek.
31 Ocak 2019 Perşembe, 20:52:55 Güncelleme: 20:58:41
Fenerbahçeden flaş Slimani kararı! Böylesi görülmedi

Fenerbahçe'de Slimani krizi devam ediyor.

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Fenerbahçeden flaş Slimani kararı! Böylesi görülmedi

Kanarya, Islam Slimani'nin takımdan ayrılmasıyla oluşacak yabancı kontenjanını Benfica kulübünün Şilili forveti Nicolas Castillo transferi ile doldurmayı planlıyordu.

Fenerbahçeden flaş Slimani kararı! Böylesi görülmedi

Cezayirli futbolcu teknik heyetin kararıyla taktik antrenmana çıkmamıştı ve takımdan ayrılacağını açıklamıştı.

Fenerbahçeden flaş Slimani kararı! Böylesi görülmedi

Ancak Slimani kararını değiştirdi...

Fenerbahçeden flaş Slimani kararı! Böylesi görülmedi

30 yaşındaki oyuncu daha sonra takımla birlikte antrenmana katıldı.

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