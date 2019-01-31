Fenerbahçe'den flaş Slimani kararı! Böylesi görülmedi

Fenerbahçe'de kulüp bulması için menajerine talimat verilen Slimani'nin, Sarı-Lacivertliler'de kalmasına kesin gözüyle bakılıyor. Fenerbahçe, kendisine kulüp bulamayan Slimani için kulüpte kalması halinde görülmemiş bir uygulamaya gidecek.
31 Ocak 2019 Perşembe, 20:52:55
Güncelleme: 20:58:41
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Fenerbahçe'de Slimani krizi devam ediyor.
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Kanarya, Islam Slimani'nin takımdan ayrılmasıyla oluşacak yabancı kontenjanını Benfica kulübünün Şilili forveti Nicolas Castillo transferi ile doldurmayı planlıyordu.
Cezayirli futbolcu teknik heyetin kararıyla taktik antrenmana çıkmamıştı ve takımdan ayrılacağını açıklamıştı.
Ancak Slimani kararını değiştirdi...
30 yaşındaki oyuncu daha sonra takımla birlikte antrenmana katıldı.