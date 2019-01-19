Fenerbahçeden flaş Eljif Elmas kararı! - Fotomaç
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Fenerbahçe'den flaş Eljif Elmas kararı!
Fenerbahçe'de Ümraniyespor maçında gördüğü kırmızı kartla oyun dışı kalan Eljif Elmas hakkında karar verildi.
19 Ocak 2019 Cumartesi, 13:33:07
Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu ilk maçında Ümraniyespor ile karşı karşıya geldi.
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Sarı-lacivertliler, Ümraniyespor'a 1-0 mağlup olarak rövanş öncesi avantajı rakibine kaptırdı.
Mücadelede en çok dikkat çeken olaylardan birisi de Eljif Elmas'ın gördüğü kırmızı karttı.
Sarı-lacivertlilerin genç yıldızı, mücadelenin 47. dakikasında rakibine yaptığı sert müdahale sonrası kırmızı kartla oyun dışı kaldı.
Fenerbahçe yönetimi, Eljif hakkında teknik heyetten detaylı bir rapor istedi.