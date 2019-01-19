Fenerbahçeden flaş Eljif Elmas kararı! - Fotomaç
19 Ocak 2019, Cumartesi
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Fenerbahçe'den flaş Eljif Elmas kararı!

Fenerbahçe'de Ümraniyespor maçında gördüğü kırmızı kartla oyun dışı kalan Eljif Elmas hakkında karar verildi.
19 Ocak 2019 Cumartesi, 13:33:07
Fenerbahçeden flaş Eljif Elmas kararı!

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu ilk maçında Ümraniyespor ile karşı karşıya geldi.

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Fenerbahçeden flaş Eljif Elmas kararı!

Sarı-lacivertliler, Ümraniyespor'a 1-0 mağlup olarak rövanş öncesi avantajı rakibine kaptırdı.

Fenerbahçeden flaş Eljif Elmas kararı!

Mücadelede en çok dikkat çeken olaylardan birisi de Eljif Elmas'ın gördüğü kırmızı karttı.

Fenerbahçeden flaş Eljif Elmas kararı!

Sarı-lacivertlilerin genç yıldızı, mücadelenin 47. dakikasında rakibine yaptığı sert müdahale sonrası kırmızı kartla oyun dışı kaldı.

Fenerbahçeden flaş Eljif Elmas kararı!

Fenerbahçe yönetimi, Eljif hakkında teknik heyetten detaylı bir rapor istedi.

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