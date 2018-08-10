Fenerbahçeden Dortmunda Ömer Toprak için kiralama teklifi!

Fenerbahçe'den Dortmund'a Ömer Toprak için kiralama teklifi!
10 Ağustos 2018 Cuma, 01:05:41
Güncelleme: 01:20:26
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Fenerbahçe'den Dortmund'a Ömer Toprak için kiralama teklifi!
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Fenerbahçe'nin önceki gün flaş bir girişimde bulunduğu belirlendi. Sportif direktör Damien Comolli'nin, Dortmund'un sportif direktörü Michael Zorc'u arayarak Ömer Toprak'ı bir yıllığına kiralamak istediklerini aktardığı belirtildi.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Fenerbahçe'den Dortmund'a Ömer Toprak için kiralama teklifi!
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Ancak Zorc'un, geçen sezon başında 12 milyon euro bonservis bedeliyle transfer ettikleri Ömer'i ancak satabileceklerini söylediği kaydedildi.
Fenerbahçe'den Dortmund'a Ömer Toprak için kiralama teklifi!
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Comolli'nin ise 28 milyon euro'ya Abdou Diallo'yu almalarından sonra yedeğe düşecek olan Ömer'i kiralamalarının doğru bir ticaret olacağını mevkidaşına anlattığı ifade edildi.
Fenerbahçe'den Dortmund'a Ömer Toprak için kiralama teklifi!
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Zorc'un, konuyu teknik direktör Lucien Favre'ye açma ve iki gün içinde kesin cevap verme sözü verdiği gelen haberler arasında yer aldı.
Fenerbahçe'den Dortmund'a Ömer Toprak için kiralama teklifi!
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Ömer Toprak, geçen sezon Dortmund'da 26 lig maçında oynadı.