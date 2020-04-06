Fenerbahçe'den dev plan! Muriqi'nin yerine dünya yıldızı

ALTERNATİFLER BELLİ

Vedat'ı ucuza kaptırmayı düşünmeyen sarı-lacivertliler, en az 20 milyon euro'luk bir teklif bekliyor. Bu şart yerine gelir ve onu aratmayacak bir golcü de bulunması halinde satışa izin verilmesi bekleniyor.

