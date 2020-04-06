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06 Nisan 2020, Pazartesi
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Fenerbahçe'den dev plan! Muriqi'nin yerine dünya yıldızı

Lazio, Napoli ve Tottenham'ın istediği Fenerbahçe'nin Kosovalı santrforu Vedat Muriqi'nin satılabilmesi için iki şart belirlendi. 1- Teklif 20 milyon euro'dan az olmayacak 2- Yerine daha iyisi bulunacak. İşte Muriqi'nin satılması durumunda hedefte olacak yıldızlar...
6 Nisan 2020 Pazartesi 06:47 Güncelleme: 06.04.2020 07:19
Fenerbahçe'den dev plan! Muriqi'nin yerine dünya yıldızı

Fenerbahçe'de ve Kosova Milli Takımı'nda bu sezon attığı gollerle piyasasını yükselten Vedat Muriqi için ayrılık rüzgarları giderek sertleşiyor. İtalyan basınının, Lazio ve Napoli iddiaları henüz gündemden düşmeden, İngiliz medyası Tottenham'ın da golcü oyuncu için teklif hazırladığını duyurdu.

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Fenerbahçe'den dev plan! Muriqi'nin yerine dünya yıldızı

Leicester City ile Manchester United'ın da takipte olduğu belirtiliyor. 25 yaşındaki oyuncuyu yaz transfer döneminde elinde tutması zor gözüken yönetim, şimdiden hazırlıklara başladı.

Fenerbahçe'den dev plan! Muriqi'nin yerine dünya yıldızı

ALTERNATİFLER BELLİ
Vedat'ı ucuza kaptırmayı düşünmeyen sarı-lacivertliler, en az 20 milyon euro'luk bir teklif bekliyor. Bu şart yerine gelir ve onu aratmayacak bir golcü de bulunması halinde satışa izin verilmesi bekleniyor.

Fenerbahçe'den dev plan! Muriqi'nin yerine dünya yıldızı

DÜNYA YILDIZLARI GÜNDEME GELECEK!
Alternatif arayışına da başlandı. Scout ekiplerinin; Giroud, Mertens ve Cavani gibi yıldızlar dahil birçok forvetle ilgili rapor hazırladığı gelen haberler arasında. Her şartta bir golcü alacak olan yönetim, yeni hocayı belirledikten sonra resmi girişimlere başlayacak.

Fenerbahçe'den dev plan! Muriqi'nin yerine dünya yıldızı

KONTRATI BİTEN YILDIZLAR ÖNCELİK
Kanarya'nın listesine aldığı Edinson Cavani, Oliver Giroud ve Dries Mertens gibi yıldızların ortak özelliği kontratlarının sona erecek olması. Muriqi'ten gelecek bonservis bedeliyle söz konusu isimlere cazip teklifler sunulabilecek.

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