Fenerbahçeden Cocusuz paylaşım! - Galeri - Fotomaç
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    01 Ekim 2018, Pazartesi
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    Fenerbahçe'den Cocu'suz paylaşım!

    Fenerbahçe'de sosyal medya ekibi, Cocu'yu adeta sildi
    1 Ekim 2018 Pazartesi, 21:02:17 Güncelleme: 21:05:06
    Fenerbahçe'den Cocu'suz paylaşım!
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    • 17
    Fenerbahçeden Cocusuz paylaşım!

    UEFA Avrupa Ligi D Grubu'ndaki 2. maçında Slovakya temsilcisi Spartak Trnava'yı konuk edecek olan Fenerbahçe, maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.

    GALERİ DEVAM EDİYOR
    Fenerbahçe'den Cocu'suz paylaşım!
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    • 17
    Fenerbahçeden Cocusuz paylaşım!

    Hollandalı teknik direktör Phillip Cocu yönetiminde Can Bartu Tesisleri'nde yapılan antrenman saat 16:00'da başladı.

    Fenerbahçe'den Cocu'suz paylaşım!
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    • 17
    Fenerbahçeden Cocusuz paylaşım!

    Çaykur Rizespor karşısında ilk 11'de görev alan oyuncular rejenerasyon çalışması yaptı. Diğer oyuncular ise koşu ve ısınma hareketlerinin ardından 2 grup halinde 5'e 2 top kapma ve pas çalışması gerçekleştirdi.

    Fenerbahçe'den Cocu'suz paylaşım!
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    Fenerbahçeden Cocusuz paylaşım!

    Antrenman, dar alanda yapılan maçlarla tamamlandı.

    Fenerbahçe'den Cocu'suz paylaşım!
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    Fenerbahçeden Cocusuz paylaşım!

    Sarı-lacivertli kulübün internet sitesinden paylaşılan idman fotoğraflarında teknik direktör Phillip Cocu'ya yer verilmemesi dikkat çekti.

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