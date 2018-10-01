Fenerbahçeden Cocusuz paylaşım!

Fenerbahçe'de sosyal medya ekibi, Cocu'yu adeta sildi
1 Ekim 2018 Pazartesi, 21:02:17
Güncelleme: 21:05:06
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Fenerbahçe'den Cocu'suz paylaşım!
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UEFA Avrupa Ligi D Grubu'ndaki 2. maçında Slovakya temsilcisi Spartak Trnava'yı konuk edecek olan Fenerbahçe, maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.
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Fenerbahçe'den Cocu'suz paylaşım!
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Hollandalı teknik direktör Phillip Cocu yönetiminde Can Bartu Tesisleri'nde yapılan antrenman saat 16:00'da başladı.
Fenerbahçe'den Cocu'suz paylaşım!
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Çaykur Rizespor karşısında ilk 11'de görev alan oyuncular rejenerasyon çalışması yaptı. Diğer oyuncular ise koşu ve ısınma hareketlerinin ardından 2 grup halinde 5'e 2 top kapma ve pas çalışması gerçekleştirdi.
Fenerbahçe'den Cocu'suz paylaşım!
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Antrenman, dar alanda yapılan maçlarla tamamlandı.
Fenerbahçe'den Cocu'suz paylaşım!
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Sarı-lacivertli kulübün internet sitesinden paylaşılan idman fotoğraflarında teknik direktör Phillip Cocu'ya yer verilmemesi dikkat çekti.