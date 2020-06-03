Fenerbahçe'den çılgın plan! Emre'nin yerine o geçecek

Milli futbolcumuz Nuri Şahin için Almanya günleri bitmek üzere... Fenerbahçe ve Galatasaray'ın radarında olan tecrübeli oyuncu için Werder Bremen Sportif Direktörü Frank Baumann'ın, "İki tarafın da geleceği nasıl gördüğü ile ilgili ön görüşme yaptık ancak henüz bir şey kararlaştırılmadı. Bir daha bir araya geleceğiz" şeklindeki açıklaması, "Bremen günlerinin sona ermesi yakın" şeklinde yorumlandı.