Fenerbahçe'den çılgın plan! Emre'nin yerine o geçecek
Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor... Corona virüsü nedeniyle lige verilen arada yeni sezon için transfer çalışmalarını hızlandıran Fenerbahçe'de gündeme bomba bir isim gündeme geldi. Gelecek sezonun kadrosu konusunda işi sıkı tutan sarı lacivertlilerin yıldız futbolcu ile ilgili planı da ortaya çıktı. İşte flaş transfere dair tüm detaylar ve gelişmeler... | Son dakika Fenerbahçe haberleri
3 Haziran 2020 Çarşamba 06:48
Güncelleme: 03.06.2020 06:48
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Corona virüsü nedeniyle lige verilen arada transfer çalışmalarına devam eden Fenerbahçe'de gelecek sezon şampiyonluğa oynayacak bir kadro kurmak için yoğun mesai harcanıyor.
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Sezon sonunda aktif futbol yaşantısını noktalayarak sarı-lacivertlilerin sportif direktörlük görevini üstlenmesi beklenen Emre Belözoğlu, şimdiden birçok yıldız ile temas kurdu.
Gelecek sezon şampiyonluk ipini göğüsleyerek tekrar Şampiyonlar Ligi'nde boy göstermek isteyen sarı-lacivertlilerde iste gündeme bomba bir isim gelmişti.
NURİ İÇİN UMUT ARTTI
1 Şubat'tan beri forma giyemeyen tecrübeli futbolcu, sportif direktörü Frank Baumann'dan 'Kal' mesajı alamadı. Bu gelişmeyle Kanarya'nın transfer için umudu daha çok arttı.
Milli futbolcumuz Nuri Şahin için Almanya günleri bitmek üzere... Fenerbahçe ve Galatasaray'ın radarında olan tecrübeli oyuncu için Werder Bremen Sportif Direktörü Frank Baumann'ın, "İki tarafın da geleceği nasıl gördüğü ile ilgili ön görüşme yaptık ancak henüz bir şey kararlaştırılmadı. Bir daha bir araya geleceğiz" şeklindeki açıklaması, "Bremen günlerinin sona ermesi yakın" şeklinde yorumlandı.
SPORTİF DİREKTÖR OLMASI HEDEFLENİYOR
Bu gelişme Fenerbahçe cephesinde de olumlu karşılandı. Kanarya'nın geleceğe yatırım olarak gördüğü Nuri için planları ise iki cepheli.
Sabah'ın haberine göre; Kariyerine spor yöneticisi olarak devam etmeyi planlayan ve bunun için dünyanın en önemli üniversitelerinden eğitim alan Nuri'nin 2-3 yıl forma giymesi sonrasında ise Fenerbahçe'de sportif direktör olması hedefleniyor.