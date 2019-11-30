Fenerbahçe'den biri dünya yıldızı 2 transfer! - Son dakika Fenerbahçe haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
30 Kasım 2019, Cumartesi
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Fenerbahçe'den biri dünya yıldızı 2 transfer!

Fenerbahçe'de transferde sıcak gelişmeler yaşanıyor. Bu sezon hedefi şampiyonluk olarak belirleyen sarı-lacivertliler, ara transfer dönemi için bir süredir çalışmalarını hızlandırmıştı. Fenerbahçeli kurmaylar devre arasında biri dünya yıldızı 2 transferi bitirmek için düğmeye bastı. İşte gündem yaratacak transfer operasyonunun detayları...
30 Kasım 2019 Cumartesi 07:32
Fenerbahçe'den biri dünya yıldızı 2 transfer!

Süper Lig'de şampiyonluk hedefinde olan Fenerbahçe transferde büyük oynamaya karar verdi.

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Fenerbahçe'den biri dünya yıldızı 2 transfer!

Ara transfer dönemi için çalışmalarına son sürat devam eden sarı-lacivertli kurmaylar transferde ince eleyip sık dokuyor.

Fenerbahçe'den biri dünya yıldızı 2 transfer!


Buna göre transferde düğmeye basan Fenerbahçe 2 ismi bitirmek için kolları sıvadı.

İşte Fenerbahçe'nin transfer harekatından detaylar...

Fenerbahçe'den biri dünya yıldızı 2 transfer!


VARSA YOKSA KOLAROV!

Fenerbahçe, transferin son gününe kadar peşinden koştuğu Aleksandar Kolarov için bir kez daha düğmeye bastı.

Fenerbahçe'den biri dünya yıldızı 2 transfer!

Başakşehir ile oynadıkları Avrupa Ligi maçı için İstanbul'a gelen Sırp oyuncunun sarı-lacivertlilerle görüştüğü iddia edildi.

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