Fenerbahçe'den biri dünya yıldızı 2 transfer!

Fenerbahçe'de transferde sıcak gelişmeler yaşanıyor. Bu sezon hedefi şampiyonluk olarak belirleyen sarı-lacivertliler, ara transfer dönemi için bir süredir çalışmalarını hızlandırmıştı. Fenerbahçeli kurmaylar devre arasında biri dünya yıldızı 2 transferi bitirmek için düğmeye bastı. İşte gündem yaratacak transfer operasyonunun detayları...
30 Kasım 2019 Cumartesi 07:32
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Süper Lig'de şampiyonluk hedefinde olan Fenerbahçe transferde büyük oynamaya karar verdi.
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Ara transfer dönemi için çalışmalarına son sürat devam eden sarı-lacivertli kurmaylar transferde ince eleyip sık dokuyor.
Buna göre transferde düğmeye basan Fenerbahçe 2 ismi bitirmek için kolları sıvadı.
İşte Fenerbahçe'nin transfer harekatından detaylar...
VARSA YOKSA KOLAROV!
Fenerbahçe, transferin son gününe kadar peşinden koştuğu Aleksandar Kolarov için bir kez daha düğmeye bastı.
Başakşehir ile oynadıkları Avrupa Ligi maçı için İstanbul'a gelen Sırp oyuncunun sarı-lacivertlilerle görüştüğü iddia edildi.