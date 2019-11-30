Fenerbahçe'den biri dünya yıldızı 2 transfer!

Fenerbahçe'de transferde sıcak gelişmeler yaşanıyor. Bu sezon hedefi şampiyonluk olarak belirleyen sarı-lacivertliler, ara transfer dönemi için bir süredir çalışmalarını hızlandırmıştı. Fenerbahçeli kurmaylar devre arasında biri dünya yıldızı 2 transferi bitirmek için düğmeye bastı. İşte gündem yaratacak transfer operasyonunun detayları...

30 Kasım 2019 Cumartesi 07:32 BU GALERİYİ PAYLAŞ





