Fenerbahçeden Beşiktaşa Divock Origi çalımı! - Galeri - Fotomaç
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    15 Ağustos 2018, Çarşamba
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    Fenerbahçe'den Beşiktaş'a Divock Origi çalımı!

    15 Ağustos 2018 Çarşamba, 00:39:34 Güncelleme: 00:50:18
    Fenerbahçe'den Beşiktaş'a Divock Origi çalımı!
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    Fenerbahçeden Beşiktaşa Divock Origi çalımı!

    Fenerbahçe transferde gaza bastı... Forvet hattını Beşiktaş'ın da istediği Leicester City'den Islam Slimani'yi kiralayarak güçlendiren Sarı-Lacivertliler'in bir başka İngiliz ekibi Liverpool'un golcüsü Divock Origi'ye kanca attığı öne sürüldü.

    GALERİ DEVAM EDİYOR
    Fenerbahçe'den Beşiktaş'a Divock Origi çalımı!
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    Fenerbahçeden Beşiktaşa Divock Origi çalımı!

    İngiliz gazetesi Daily Mirror'ın haberine göre Liverpool'da kadroda düşünülmeyen 25 yaşındaki forvet için F.Bahçe kiralama teklifinde bulundu.

    Fenerbahçe'den Beşiktaş'a Divock Origi çalımı!
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    • 5
    Fenerbahçeden Beşiktaşa Divock Origi çalımı!

    İngiliz basınındaki haberlerde hem Liverpool'un hem de Origi'nin Sarı-Lacivertliler'in kiralama teklifine hayli sıcak baktığı ve transferin kısa süre içinde mutlu sonla bitmesi beklendiği belirtildi.

    Fenerbahçe'den Beşiktaş'a Divock Origi çalımı!
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    • 5
    Fenerbahçeden Beşiktaşa Divock Origi çalımı!

    Fenerbahçe Sportif Direktörü Damien Comolli'nin Belçikalı golcü için birkaç gün içinde İngiltere'ye giderek transfere nokta koyacağı öne sürüldü.

    Fenerbahçe'den Beşiktaş'a Divock Origi çalımı!
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    • 5
    Fenerbahçeden Beşiktaşa Divock Origi çalımı!

    Origi geçtiğimiz sezon Wolfsburg'da kiralık olarak forma giydi. Beşiktaş'ta yıldız oyuncunun peşinde...

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