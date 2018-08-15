Fenerbahçeden Beşiktaşa Divock Origi çalımı!

15 Ağustos 2018 Çarşamba, 00:39:34
Güncelleme: 00:50:18
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Fenerbahçe'den Beşiktaş'a Divock Origi çalımı!
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Fenerbahçe transferde gaza bastı... Forvet hattını Beşiktaş'ın da istediği Leicester City'den Islam Slimani'yi kiralayarak güçlendiren Sarı-Lacivertliler'in bir başka İngiliz ekibi Liverpool'un golcüsü Divock Origi'ye kanca attığı öne sürüldü.
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Fenerbahçe'den Beşiktaş'a Divock Origi çalımı!
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İngiliz gazetesi Daily Mirror'ın haberine göre Liverpool'da kadroda düşünülmeyen 25 yaşındaki forvet için F.Bahçe kiralama teklifinde bulundu.
Fenerbahçe'den Beşiktaş'a Divock Origi çalımı!
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İngiliz basınındaki haberlerde hem Liverpool'un hem de Origi'nin Sarı-Lacivertliler'in kiralama teklifine hayli sıcak baktığı ve transferin kısa süre içinde mutlu sonla bitmesi beklendiği belirtildi.
Fenerbahçe'den Beşiktaş'a Divock Origi çalımı!
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Fenerbahçe Sportif Direktörü Damien Comolli'nin Belçikalı golcü için birkaç gün içinde İngiltere'ye giderek transfere nokta koyacağı öne sürüldü.
Fenerbahçe'den Beşiktaş'a Divock Origi çalımı!
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Origi geçtiğimiz sezon Wolfsburg'da kiralık olarak forma giydi. Beşiktaş'ta yıldız oyuncunun peşinde...