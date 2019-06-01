Fenerbahçe'den Andre Schürrle harekatı!

Kabus gibi geçen 2018-19 sezonunu unutmak isteyen Fenerbahçe yeni sezon için kolları sıvadı ve transfer çalışmalarına hızlı başladı. Sarı lacivertli ekip, listesinde en dikkat çeken isimlerin başında yer alan Alman yıldızın menajeriyle ilk teması kurdu bile!
1 Haziran 2019 Cumartesi 01:16
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Fenerbahçe Süper Lig tarihindeki en kötü sezonu geride bıraktı ve şimdi yeni sezon için büyük umutlarla taze ve dinamik bir kadro kurmayı planlıyor.
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Ersun Yanal'ın kafasında kurguladığı rotasyonlu ve dinç kadronun temellerini atmak için harekete geçen sarı lacivertli yönetim tecrübeli teknik adamın istediği isimlerle birer birer iletişime gemeye başladı.
Mevcut futbolculardan pek çoğu yeni sezon için kadroda düşünülmezken, bu isimlerle sırayla yollar ayrılmaya da devam ediyor.
Diğer taraftan ise pek çok isimle iletişime geçilmeye başlandı. Bu isimlerden en dikkat çekeni ise, Borussia Dortmund'lu ve Alman milli takımında da görev yapmış yıldız oyuncu Andre Schürrle.
Andre Ayew'in kiralık kontratının sona ermesi, Valbuena'nın da Olypiakos'a imza atması sonrası sol kanada transfer yapmak isteyen Fenerbahçe'de yönetim ilk olarak Brahimi'yi düşünüyordu.