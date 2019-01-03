Fenerbahçeden 2019 transfer bombası! Talisca resmen...

Fenerbahçe'den 2019 transfer bombası! Talisca resmen...
Ligin ilk devresini küme düşme hattında tamamlayan Fenerbahçe'de transfer bombası patlıyor. Fenerbahçe, uzun süre konuşulacak bir transfere imza atmak üzere...
3 Ocak 2019 Perşembe, 11:21:23
Güncelleme: 11:25:29
BU GALERİYİ PAYLAŞ
Süper Lig'in ilk yarısını 17. sırada tamamlayan Fenerbahçe, teknik direktör Ersun Yanal ve yeni transferler eşliğinde ligi Avrupa potasına girerek bitirmek için devre arası transfer döneminde kesenin ağzını açacak.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Beşiktaş'ta gösterdiği performansla dev kulüplerin listesine giren ancak şok bir kararla Çin'in yolunu tutan Anderson Talisca, yeniden Süper Lig'e dönüyor...
Devre arasında kadrosuna yıldız bir ismi katarak taraftarlarını sevindirmek isteyen Fenerbahçe, Beşiktaş forması ile Türkiye'de harika işler çıkaran Talisca'yı transfer etmek üzere...
RESMEN İSTEDİLER Guangzhou Evergrande'nin Benfica'dan aldığı Brezilyalı yıldız için kulübüyle yapılan görüşmelere başladı ve pazarlıklar sürüyor...
Fenerbahçe'nin çok istediği oyuncu için devre arasında sonuç alamaması halinde sezon sonunda tekrar Çin kulübünün kapısını çalacağı belirtildi.