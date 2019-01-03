Fenerbahçeden 2019 transfer bombası! Talisca resmen... - Galeri - Fotomaç
03 Ocak 2019, Perşembe
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
GALERİ

Fenerbahçe'den 2019 transfer bombası! Talisca resmen...

Ligin ilk devresini küme düşme hattında tamamlayan Fenerbahçe'de transfer bombası patlıyor. Fenerbahçe, uzun süre konuşulacak bir transfere imza atmak üzere...

3 Ocak 2019 Perşembe, 11:21:23 Güncelleme: 11:25:29
Fenerbahçeden 2019 transfer bombası! Talisca resmen...

Süper Lig'in ilk yarısını 17. sırada tamamlayan Fenerbahçe, teknik direktör Ersun Yanal ve yeni transferler eşliğinde ligi Avrupa potasına girerek bitirmek için devre arası transfer döneminde kesenin ağzını açacak.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Fenerbahçeden 2019 transfer bombası! Talisca resmen...

Beşiktaş'ta gösterdiği performansla dev kulüplerin listesine giren ancak şok bir kararla Çin'in yolunu tutan Anderson Talisca, yeniden Süper Lig'e dönüyor...

Fenerbahçeden 2019 transfer bombası! Talisca resmen...

Devre arasında kadrosuna yıldız bir ismi katarak taraftarlarını sevindirmek isteyen Fenerbahçe, Beşiktaş forması ile Türkiye'de harika işler çıkaran Talisca'yı transfer etmek üzere...

Fenerbahçeden 2019 transfer bombası! Talisca resmen...

RESMEN İSTEDİLER
Guangzhou Evergrande'nin Benfica'dan aldığı Brezilyalı yıldız için kulübüyle yapılan görüşmelere başladı ve pazarlıklar sürüyor...

Fenerbahçeden 2019 transfer bombası! Talisca resmen...

Fenerbahçe'nin çok istediği oyuncu için devre arasında sonuç alamaması halinde sezon sonunda tekrar Çin kulübünün kapısını çalacağı belirtildi.

DİĞER GALERİLER
Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN
    BİZE ULAŞIN