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Comolli harekete geçti! Fenerbahçe'den 2 transfer birden!
Süper Lig ve Türkiye Kupası'nda yoluna dolu dizgin devam eden Fenerbahçe'de gözler ara transfer dönemine çevrildi. Yaz transfer döneminde şov yapan sarı-lacivertli kurmaylar aynı başarıyı sürdürmek için kolları sıvadı. Buna göre düğmeye basacak olan Fenerbahçe yönetimi Ersun Yanal'ın istediği iki yıldız için harekete geçecek. İşte flaş transfer gelişmesinin detayları...
31 Ekim 2019 Perşembe 07:31
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Fenerbahçe'den 2 transfer birden!
Süper Lig'de ikinci sıraya yükselerek şampiyonluk koşusunu sürdüren Fenerbahçe'de ara transfer için çalışmalar devam ediyor.
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Fenerbahçe'den 2 transfer birden!
Sezona silbaştan bir kadro ile merhaba diyen sarı-lacivertliler şu ana kadar yapılan takviyelerin karşılığını aldı.
Fenerbahçe'den 2 transfer birden!
Fenerbahçe teknik direktörü Ersun Yanal takımdaki eksik bölgeleri belirledi ve yönetime raporunu sundu.
Fenerbahçe'den 2 transfer birden!
Sezonun ikinci yarısında alınacak olan seri galibiyetlerin öneminin farkında olan deneyimli teknik adam sol bek, orta saha ve santrfor bölgesine takviye yapılmasını istedi.
Fenerbahçe'den 2 transfer birden!
Ocak ayında öncelikle sol beke Hasan Ali'ye alternatif bir oyuncu almayı planlayan sarı-lacivertliler, 2 yıldız isim için de nabız yoklamaya hazırlanıyor