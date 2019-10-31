Comolli harekete geçti! Fenerbahçe'den 2 transfer birden!

Süper Lig ve Türkiye Kupası'nda yoluna dolu dizgin devam eden Fenerbahçe'de gözler ara transfer dönemine çevrildi. Yaz transfer döneminde şov yapan sarı-lacivertli kurmaylar aynı başarıyı sürdürmek için kolları sıvadı. Buna göre düğmeye basacak olan Fenerbahçe yönetimi Ersun Yanal'ın istediği iki yıldız için harekete geçecek. İşte flaş transfer gelişmesinin detayları...

31 Ekim 2019 Perşembe 07:31 BU GALERİYİ PAYLAŞ





