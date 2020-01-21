Fenerbahçe'den 1 transfer 4 ayrılık! Beşiktaş'a büyük çalım... - Son dakika Fenerbahçe haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
21 Ocak 2020, Salı
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Haberler Galeri Fenerbahçe'den 1 transfer 4 ayrılık! Beşiktaş'a büyük çalım...

Fenerbahçe'den 1 transfer 4 ayrılık! Beşiktaş'a büyük çalım...

Süper Lig'de ikinci yarıyı Gaziantep FK karşısında açan Fenerbahçe mücadeleden 2-0'lık galibiyetle ayrılarak yenilmezlik serisini 3 maça çıkarmayı başardı. Sezonu şampiyon tamamlamayı amaçlaya sarı-lacivertliler, 4 Ocak'ta başlayan ara transfer döneminde şu ana dek Simon Falette'yi kadrosuna katmıştı. Birçok isimle de temaslarını sürdüren sarı-lacivertliler için flaş bir isim gündeme gelirken takıma katılacak isimlere yer açabilmek ve kaynak sağlamak için de bazı isimlerle yollarını ayırmayı planlıyor. İşte listedeki o isimler ve yaşanan son transfer gelişmeleri. Fenerbahçe son dakika transfer haberleri.

21 Ocak 2020 Salı 11:47
Fenerbahçe'den 1 transfer 4 ayrılık! Beşiktaş'a büyük çalım...

Süper Lig'in 18. haftasına Gaziantep FK maçıyla başlayan Fenerbahçe, rakibini 2-0'la geçerek sezonun ikinci yarısına galibiyetle başladı. Bir yandan da kadrosunu güçlendirme çalışmaların sürdüren sarı-lacivertlilerde harcama limitinin aşılmasından dolayı şu an için takviye yapılamıyor.

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Fenerbahçe'den 1 transfer 4 ayrılık! Beşiktaş'a büyük çalım...

Harcama limitinde 142 milyon TL eksiye düştüğü için transferde eli kolu bağlanan Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanıyor. Başkan Ali Koç, sarı-lacivertli yönetimin borç yapılandırması için iki özel banka ile yaptığı sözleşmeyi TFF'nin kısmen kabul ettiğini ve bu konuyla ilgili Tahkim Kurulu'na başvuracaklarını açıkladı.

Fenerbahçe'den 1 transfer 4 ayrılık! Beşiktaş'a büyük çalım...

Tahkim Kurulu'ndan olumlu karar çıkması halinde 40 milyon TL harcama limitine kavuşacak olan Sarı Kanarya, transferde bombaları art arda patlatacak. Fenerbahçe, ilk olarak geçtiğimiz günlerde Eintracht Frankfurt'tan kiralanan Gineli stoper Falette'in lisansını çıkartacak.

Fenerbahçe'den 1 transfer 4 ayrılık! Beşiktaş'a büyük çalım...

27 yaşındaki oyuncunun lisansının çıkartılmasının ardından kadrosunu güçlendirmek için somut adımlar atmaya başlayacak olan sarı-lacivertliler, sol bek ve kanat-forvet oynayan bir isim alarak transferi noktalamayı planlıyor.

Fenerbahçe'den 1 transfer 4 ayrılık! Beşiktaş'a büyük çalım...

EN AZ 2 TRANSFER

Bu doğrultuda harekete geçen sarı-lacivertliler, gündemindeki 3 ismin en az 2'sini transfer etmek için girişimlerini sürdürürken, Beşiktaş'ın da kadrosuna katmak istediği yıldız futbolcuyu takıma kazandırmak için harekete geçerken takımdan gönderilecek oyuncular da netleşti. İşte o isimler...

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