Fenerbahçe'den 1 transfer 4 ayrılık! Beşiktaş'a büyük çalım...
Süper Lig'de ikinci yarıyı Gaziantep FK karşısında açan Fenerbahçe mücadeleden 2-0'lık galibiyetle ayrılarak yenilmezlik serisini 3 maça çıkarmayı başardı. Sezonu şampiyon tamamlamayı amaçlaya sarı-lacivertliler, 4 Ocak'ta başlayan ara transfer döneminde şu ana dek Simon Falette'yi kadrosuna katmıştı. Birçok isimle de temaslarını sürdüren sarı-lacivertliler için flaş bir isim gündeme gelirken takıma katılacak isimlere yer açabilmek ve kaynak sağlamak için de bazı isimlerle yollarını ayırmayı planlıyor. İşte listedeki o isimler ve yaşanan son transfer gelişmeleri. Fenerbahçe son dakika transfer haberleri.
Harcama limitinde 142 milyon TL eksiye düştüğü için transferde eli kolu bağlanan Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanıyor. Başkan Ali Koç, sarı-lacivertli yönetimin borç yapılandırması için iki özel banka ile yaptığı sözleşmeyi TFF'nin kısmen kabul ettiğini ve bu konuyla ilgili Tahkim Kurulu'na başvuracaklarını açıkladı.
EN AZ 2 TRANSFER
Bu doğrultuda harekete geçen sarı-lacivertliler, gündemindeki 3 ismin en az 2'sini transfer etmek için girişimlerini sürdürürken, Beşiktaş'ın da kadrosuna katmak istediği yıldız futbolcuyu takıma kazandırmak için harekete geçerken takımdan gönderilecek oyuncular da netleşti. İşte o isimler...