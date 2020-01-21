Süper Lig'de ikinci yarıyı Gaziantep FK karşısında açan Fenerbahçe mücadeleden 2-0'lık galibiyetle ayrılarak yenilmezlik serisini 3 maça çıkarmayı başardı. Sezonu şampiyon tamamlamayı amaçlaya sarı-lacivertliler, 4 Ocak'ta başlayan ara transfer döneminde şu ana dek Simon Falette'yi kadrosuna katmıştı. Birçok isimle de temaslarını sürdüren sarı-lacivertliler için flaş bir isim gündeme gelirken takıma katılacak isimlere yer açabilmek ve kaynak sağlamak için de bazı isimlerle yollarını ayırmayı planlıyor. İşte listedeki o isimler ve yaşanan son transfer gelişmeleri. Fenerbahçe son dakika transfer haberleri.