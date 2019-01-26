Fenerbahçede Zapata harekatı! - Fotomaç
27 Ocak 2019, Pazar
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Fenerbahçe'de Zapata harekatı!

Sky Sports, sarı-lacivertlilerin 32 yaşındaki oyuncuya 2.5 yıllık kontrat teklif ettiğini belirtti. Transferi Milan'ın tavrı belirleyecek.

26 Ocak 2019 Cumartesi, 23:52:01 Güncelleme: 07:49:39
Fenerbahçede Zapata harekatı!

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Fenerbahçede Zapata harekatı!

İtalyan Sky Sports, sarı-lacivertli kulübün, Milan'da forma giyen Cristian Zapata'ya 2.5 yıllık kontrat teklif ettiğini duyurdu.

Fenerbahçede Zapata harekatı!

Kolombiyalı savunmacının menajeri Ivan Cordoba ile Milan Sportif Direktörü Leonardo'nun önceki gün bir görüşme yaptığı kaydedilirken, ikilinin Fenerbahçe'nin teklifini de konuştuğu bildirildi.

Fenerbahçede Zapata harekatı!

FENERBAHÇE'YE SICAK BAKIYOR

Milan ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan 32 yaşındaki Zapata'nın başka teklif olmadığı için sarı-lacivertli takıma sıcak baktığı öne sürüldü.

Fenerbahçede Zapata harekatı!

Ancak İtalyan ekibinin hocası Gattuso'nun, "Zapata bizim için önemli bir oyuncu, kalmasını istiyoruz" sözleri kafa karıştırdı.

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