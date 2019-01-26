Fenerbahçede Zapata harekatı! - Fotomaç
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Fenerbahçe'de Zapata harekatı!
Sky Sports, sarı-lacivertlilerin 32 yaşındaki oyuncuya 2.5 yıllık kontrat teklif ettiğini belirtti. Transferi Milan'ın tavrı belirleyecek.
26 Ocak 2019 Cumartesi, 23:52:01
Güncelleme: 07:49:39
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GALERİ DEVAM EDİYOR
İtalyan Sky Sports, sarı-lacivertli kulübün, Milan'da forma giyen Cristian Zapata'ya 2.5 yıllık kontrat teklif ettiğini duyurdu.
Kolombiyalı savunmacının menajeri Ivan Cordoba ile Milan Sportif Direktörü Leonardo'nun önceki gün bir görüşme yaptığı kaydedilirken, ikilinin Fenerbahçe'nin teklifini de konuştuğu bildirildi.
FENERBAHÇE'YE SICAK BAKIYOR
Milan ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan 32 yaşındaki Zapata'nın başka teklif olmadığı için sarı-lacivertli takıma sıcak baktığı öne sürüldü.
Ancak İtalyan ekibinin hocası Gattuso'nun, "Zapata bizim için önemli bir oyuncu, kalmasını istiyoruz" sözleri kafa karıştırdı.