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Fenerbahçe'de Vedat Muriqi planı! Ayrılık sonrası 2 süper golcü
Fenerbahçe'de son dakika transfer haberi... Sarı lacivertliler, Lazio'nun peşinde olduğu bilinen Vedat Muriqi'yi yüksek bir bonservis bedeliyle elinden çıkartmak isterken, yerin gelecek isimleri belirledi bile. Forvet mevki için nabız yoklamaya devam eden Kanarya'nın, Süper Lig'den ve Premier Lig'den 2 golcüye kancayı attağı ifade edildi. İşte detaylar...
12 Ağustos 2020 Çarşamba 11:00
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Fenerbahçe, elini kolunu bağlayan transfer limitine oyuncu satışıyla çözüm arıyor.
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Sarı-lacivertliler elindeki en değerli oyuncu olan Vedat Muriqi'yi ısrarla isteyen Lazio'yla kıran kırana pazarlığa devam ediyor.
Uzun süredir Kosovalı golcünün peşinde olan İtalyan devi 15 milyon euroluk ilk teklife 3 milyon euroluk bonusu da eklemişti.
Fenerbahçe'nin ret cevabı üzerine Lazio rakamı 20 milyon euroya yükseltti. Ancak Muriqi'den minimum 20 milyon euroluk bir kazanç hedefleyen Fenerbahçe bu rakamı da henüz onaylamadı.
Vedat'ı 3,5 milyon euroya aldığı Rizespor'la yaptığı anlaşma doğrultusunda Karadeniz ekibine satış sonrası kârdan yüzde 15 ödeyecek sarı-lacivertlilerin beklentisi 23 milyon euro.