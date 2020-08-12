Fenerbahçe'de Vedat Muriqi planı! Ayrılık sonrası 2 süper golcü - Son dakika Fenerbahçe haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
12 Ağustos 2020, Çarşamba
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
GALERİ
Haberler Galeri Fenerbahçe'de Vedat Muriqi planı! Ayrılık sonrası 2 süper golcü

Fenerbahçe'de Vedat Muriqi planı! Ayrılık sonrası 2 süper golcü

Fenerbahçe'de son dakika transfer haberi... Sarı lacivertliler, Lazio'nun peşinde olduğu bilinen Vedat Muriqi'yi yüksek bir bonservis bedeliyle elinden çıkartmak isterken, yerin gelecek isimleri belirledi bile. Forvet mevki için nabız yoklamaya devam eden Kanarya'nın, Süper Lig'den ve Premier Lig'den 2 golcüye kancayı attağı ifade edildi. İşte detaylar...
12 Ağustos 2020 Çarşamba 11:00
Fenerbahçe'de Vedat Muriqi planı! Ayrılık sonrası 2 süper golcü

Fenerbahçe, elini kolunu bağlayan transfer limitine oyuncu satışıyla çözüm arıyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Fenerbahçe'de Vedat Muriqi planı! Ayrılık sonrası 2 süper golcü

Sarı-lacivertliler elindeki en değerli oyuncu olan Vedat Muriqi'yi ısrarla isteyen Lazio'yla kıran kırana pazarlığa devam ediyor.

Fenerbahçe'de Vedat Muriqi planı! Ayrılık sonrası 2 süper golcü

Uzun süredir Kosovalı golcünün peşinde olan İtalyan devi 15 milyon euroluk ilk teklife 3 milyon euroluk bonusu da eklemişti.

Fenerbahçe'de Vedat Muriqi planı! Ayrılık sonrası 2 süper golcü

Fenerbahçe'nin ret cevabı üzerine Lazio rakamı 20 milyon euroya yükseltti. Ancak Muriqi'den minimum 20 milyon euroluk bir kazanç hedefleyen Fenerbahçe bu rakamı da henüz onaylamadı.

Fenerbahçe'de Vedat Muriqi planı! Ayrılık sonrası 2 süper golcü

Vedat'ı 3,5 milyon euroya aldığı Rizespor'la yaptığı anlaşma doğrultusunda Karadeniz ekibine satış sonrası kârdan yüzde 15 ödeyecek sarı-lacivertlilerin beklentisi 23 milyon euro.

DİĞER GALERİLER
Daha Fazla Gör
    SON DAKİKA
    SON DAKİKA