Fenerbahçe'de Valbuena'nın yerini o yıldız dolduracak!

Gelecek sezon zirveye oynayacak bir kadro kurmak isteyen Fenerbahçe'de transfer harekatı hız kazandı. Sözleşmesi sona eren ve Olympiakos'a transfer olan Fransız yıldız Mathieu Valbuena'nın yerini en az onun kadar kaliteli bir futbolcuyla doldurmak isteyen sarı-lacivertliler, yıldız futbolcunun alternatifini Almanya'da buldu.