Fenerbahçe'de Valbuena'nın yerini o yıldız dolduracak! - Fotomaç
11 Haziran 2019, Salı
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Fenerbahçe'de Valbuena'nın yerini o yıldız dolduracak!

Gelecek sezon zirveye oynayacak bir kadro kurmak isteyen Fenerbahçe'de transfer harekatı hız kazandı. Sözleşmesi sona eren ve Olympiakos'a transfer olan Fransız yıldız Mathieu Valbuena'nın yerini en az onun kadar kaliteli bir futbolcuyla doldurmak isteyen sarı-lacivertliler, yıldız futbolcunun alternatifini Almanya'da buldu.

11 Haziran 2019 Salı 09:00 Güncelleme: 11.06.2019 09:00
Fenerbahçe'de Valbuena'nın yerini o yıldız dolduracak!

Fenerbahçe'de transfer hareketliliği son sürat devam ediyor...

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Fenerbahçe'de Valbuena'nın yerini o yıldız dolduracak!

Takımdaki birçok oyuncu ile yollarını ayıran sarı-lacivertliler, önümüzdeki sezonun şampiyon kadrosunu kurmak için yoğun mesai harcıyor.

Fenerbahçe'de Valbuena'nın yerini o yıldız dolduracak!

Bütün mevkilere oyuncu bakan Fenerbahçe yönetiminin asıl gündem konusu yaratıcı oyuncu eksikliği.

Fenerbahçe'de Valbuena'nın yerini o yıldız dolduracak!

Geçtiğimiz sezon gol yollarında etkisiz bir görüntü çizen sarı-lacivertliler aynı durumu bu sene yaşamak istemiyor.

Fenerbahçe'de Valbuena'nın yerini o yıldız dolduracak!

Fenerbahçe'de Valbuena'nın ayrılmasının ardından sol kanat arayışlarına hız verilirken şu ana kadar en çok öne çıkan isim Ukraynalı yıldız Konoplyanka oldu.

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