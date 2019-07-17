Fenerbahçe'de transfer beklenirken 7 ayrılık!
Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de, Kolarov, Gustavo, Kjaer ve Konoplyanka transferleri bekleniyor. Bu transferleri gerçekleştirebilmek için oyuncu satmak zorunda olan sarı-lacivertliler, tam yedi ismi gözden çıkardı...
17 Temmuz 2019 Çarşamba 17:11
Güncelleme: 17.07.2019 17:17
Gelecek sezon şampiyonluğa oynayacak bir kadro kurmak isteyen Fenerbahçe, yeni yıldızları transfer etmek isterken bir yandan UEFA'nın FFP kuralları nedeniyle de satmak zorunda.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Fenerbahçe'nin yüksek bonservis için gözden çıkardığı 7 isim şöyle;
ELJIF ELMAS
Fenerbahçe'nin Makedon yıldızı Eljif Elmas, 15-20 milyon euro aralığında bir değere sahip ve Napoli bu fiyatları verebilir...
Sarı lacivertli kulübün yöneticileri, en yüksek fiyatı bulana kadar Eljif Elmas konusunda Napoli ile sürekli pazarlıklarını sürdürecektir.
Eljif Elmas'ın tek başına satışı bile Fenerbahçe'yi transferde ve FFP'de bir süre rahatlatacaktır.