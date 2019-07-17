Fenerbahçe'de transfer beklenirken 7 ayrılık!

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de, Kolarov, Gustavo, Kjaer ve Konoplyanka transferleri bekleniyor. Bu transferleri gerçekleştirebilmek için oyuncu satmak zorunda olan sarı-lacivertliler, tam yedi ismi gözden çıkardı...

17 Temmuz 2019 Çarşamba 17:11 Güncelleme: 17.07.2019 17:17 BU GALERİYİ PAYLAŞ





