Fenerbahçe'de Tolgay Arslan bombası!

Spor Toto Süper Lig'de Yeni Malatyaspor'u 3-2 mağlup eden Fenerbahçe, devre arası transfer döneminin son günlerinde de hız kesmiyor. Fenerbahçe'nin Tolgay Arslan transferi için son ana kadar Beşiktaş ile anlaşma zemini yokladığı gelen bilgiler arasında.
29 Ocak 2019 Salı, 17:35:12
Güncelleme: 17:45:30
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Spor Toto Süper Lig'deki kötü gidişata Yeni Malatyaspor galibiyeti ile dur diyen Fenerbahçe'de gözler, devre arası transfer döneminin son günlerinde yapılacak takviyelere çevrildi.
Fenerbahçe'nin transferin son günlerinde Tolgay Arslan'ı kadrosuna katabilmek için Beşiktaş ile anlaşma zemini aradığı ifade ediliyor. Senad Ok'un Tolgay Arslan transferi ile alakalı yaptığı açıklama ise şu şekilde;
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"FUTBOLUN DOĞASINDA ŞANSSIZLIK VAR"
Başkan Ali Koç'un açıklamalarını genellikle çok fazla eleştirdik ama dün şu konuda hak verdim kendisine. Bu futbolun doğasında tabi ki şanssızlık var.
Birkaç maç arka arkaya kazanamayabilirsin ama dün Fenerbahçe'nin bu kadar üstün oynamasını beklemiyordum.
Malatyaspor'un oyun anlayışıyla da alakalı ama Fenerbahçe'yi tedirgin eden bir oyunu yoktu ama buna rağmen maçı kazanıyorlardı.
Bu yüzden başkanın açıklamaları haklıydı. Dün gerçekten yok artık diyorsun.