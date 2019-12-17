Fenerbahçe'de şok Ersun Yanal gerilimi! 2 açıklama birden...

Süper Lig'in 15. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Sivasspor'un konuğu oldu. Sarı-lacivertliler sahadan 3-1'lik mağlubiyetle ayrılırken, gösterilen performans hayal kırıklığı yarattı. Kanarya'da bu sonucun ardından Ersun Yanal ismi tartışılmaya başlanırken, Ali Koç'un Yanal'a sözleri bir 'tehdit' olarak yorumlandı. İşte Fenerbahçe'de Beşiktaş derbisi öncesi yaşanan şok gelişmeler ile Yanal ve Ali Koç cephesinden yapılan açıklamalar...
17 Aralık 2019 Salı 10:07
Güncelleme: 17.12.2019 10:22
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Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, teknik direktör Ersun Yanal'a eleştirilerini sürdürüyor...
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Başkan Ali Koç deplasmanda kazanılan Denizlispor maçı sonrası yaptığı açıklamada oyundan memnun olmadığını belirterek daha iyi oynamaları ve vites arttırmaları gerektiğini ifade etmişti. Bu söylem o dönem uzun süre konuşulmuştu.
Son Sivasspor maçı sonrası Başkan Ali Koç eleştirinin dozajını arttırdı. Bu sefer daha da detaya giren Fenerbahçe Başkanı, Yanal'ın ve ekibinin antrenman sistemini eleştirdi.
"Maçlarda darbelere bağlı olmayan sakatlıklardan çok çektik. Demek ki bir şeyi yanlış yapıyoruz. Bunu düzeltmemiz gerekiyor. Bu beni endişelendiriyor. Epey zamandır da sportif direktörümüzle bu endişemizi gündeme getiriyorduk" dedi.
Antrenman sistemi ve bilimsel metotlarıyla tanınan Ersun Yanal belki de ilk kez en güçlü olduğu bu konuyla alakalı bir eleştiri aldı.