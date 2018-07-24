Fenerbahçede Rafinha Alcantara seferberliği! - Galeri - Fotomaç
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Fenerbahçe'de Rafinha Alcantara seferberliği!
24 Temmuz 2018 Salı, 23:26:08
Güncelleme: 23:26:25
Fenerbahçe'de Rafinha Alcantara seferberliği!
Hazırlık maçlarında Eljif Elmas'ın sergilediği müthiş performansa rağmen 8 numara transferi için çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de tüm gözler Rafinha'da...
Fenerbahçe'de Rafinha Alcantara seferberliği!
Sarı-Lacivertliler, teknik direktör Cocu'nun takımda görmek istediği Brezilyalı yıldız için seferberlik ilan etti.
Fenerbahçe'de Rafinha Alcantara seferberliği!
BÜYÜK ÇABA HARCIYORLAR
İspanyol basınına da yansıyan haberlere göre Barcelona kulübü, Rafinya'yı bonservisiyle göndermek istiyor.
Fenerbahçe'de Rafinha Alcantara seferberliği!
Ancak Fenerbahçe, Sambacı'yı kiralamak için büyük bir çaba harcıyor.
Fenerbahçe'de Rafinha Alcantara seferberliği!
COMOLLİ İLE GÖRÜŞME YAPTI
Geçen sezon Inter'de kiralık olarak forma giyen 25 yaşındaki Rafinha'nın Comolli ile görüştüğü belirtiliyor.