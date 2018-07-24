Fenerbahçede Rafinha Alcantara seferberliği! - Galeri - Fotomaç
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    25 Temmuz 2018, Çarşamba
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    GALERİ

    Fenerbahçe'de Rafinha Alcantara seferberliği!

    24 Temmuz 2018 Salı, 23:26:08 Güncelleme: 23:26:25
    Fenerbahçe'de Rafinha Alcantara seferberliği!
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    • 9
    Fenerbahçede Rafinha Alcantara seferberliği!

    Hazırlık maçlarında Eljif Elmas'ın sergilediği müthiş performansa rağmen 8 numara transferi için çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de tüm gözler Rafinha'da...

    Fenerbahçe'de Rafinha Alcantara seferberliği!
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    Fenerbahçede Rafinha Alcantara seferberliği!

    Sarı-Lacivertliler, teknik direktör Cocu'nun takımda görmek istediği Brezilyalı yıldız için seferberlik ilan etti.

    Fenerbahçe'de Rafinha Alcantara seferberliği!
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    Fenerbahçede Rafinha Alcantara seferberliği!

    BÜYÜK ÇABA HARCIYORLAR

    İspanyol basınına da yansıyan haberlere göre Barcelona kulübü, Rafinya'yı bonservisiyle göndermek istiyor.

    Fenerbahçe'de Rafinha Alcantara seferberliği!
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    Fenerbahçede Rafinha Alcantara seferberliği!

    Ancak Fenerbahçe, Sambacı'yı kiralamak için büyük bir çaba harcıyor.

    Fenerbahçe'de Rafinha Alcantara seferberliği!
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    Fenerbahçede Rafinha Alcantara seferberliği!

    COMOLLİ İLE GÖRÜŞME YAPTI

    Geçen sezon Inter'de kiralık olarak forma giyen 25 yaşındaki Rafinha'nın Comolli ile görüştüğü belirtiliyor.

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