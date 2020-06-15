Fenerbahçe'de operasyon sürüyor! Isla'dan sonra 3 ayrılık daha

Corona virüsü arasından sonra dönülen Süper Lig'de, sahasında karşılaştığı Kayserispor'u mağlup ederek 3 puanı hanesine yazdıran Fenerbahçe'de yaprak dökümü sürüyor. Sarı-lacivertlilerde ilk olarak Mauricio Isla ile yollar ayrılmıştı. Şimdi de 3 ismin daha gönderilmesine karar verildi. İşte detaylar...