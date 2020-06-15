Fenerbahçe'de operasyon sürüyor! Isla'dan sonra 3 ayrılık daha - Son dakika Fenerbahçe haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
15 Haziran 2020, Pazartesi
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Fenerbahçe'de operasyon sürüyor! Isla'dan sonra 3 ayrılık daha

Corona virüsü arasından sonra dönülen Süper Lig'de, sahasında karşılaştığı Kayserispor'u mağlup ederek 3 puanı hanesine yazdıran Fenerbahçe'de yaprak dökümü sürüyor. Sarı-lacivertlilerde ilk olarak Mauricio Isla ile yollar ayrılmıştı. Şimdi de 3 ismin daha gönderilmesine karar verildi. İşte detaylar...

15 Haziran 2020 Pazartesi 09:07 Güncelleme: 15.06.2020 09:10
Fenerbahçe'de operasyon sürüyor! Isla'dan sonra 3 ayrılık daha

Süper Lig'in 27. haftasında Kayserispor'u mağlup eden Fenerbahçe'de gözler, Ziraat Türkiye Kupası'nda oynanacak Trabzonspor karşılaşmasına çevrildi.

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Fenerbahçe'de operasyon sürüyor! Isla'dan sonra 3 ayrılık daha

Corona virüsü nedeniyle lige ara verilmeden önce forma şansı bulmakta zorlanan isimler, Kayserispor maçıyla birlikte yeniden şans bulmuştu.

Fenerbahçe'de operasyon sürüyor! Isla'dan sonra 3 ayrılık daha

Ferdi Kadıoğlu, Mehmet Ekici ve Mevlüt Erdinç karşılaşmaya ilk 11'de başlarken, Miha Zajc da sonradan oyuna dahil olmuştu.

Fenerbahçe'de operasyon sürüyor! Isla'dan sonra 3 ayrılık daha

AYRILIK RÜZGARI DEVAM EDİYOR

Kanarya'da bu karşılaşmada görev alan ve performansı beğenilmeyen o isim dahil 3 yıldızla yolların ayrılmasına karar verildi.

Fenerbahçe'de operasyon sürüyor! Isla'dan sonra 3 ayrılık daha

Fenerbahçe'de daha önce Şilili sağ bek Mauricio Isla ile karşılıklı anlaşılarak yollar ayrılmıştı.

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