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Fenerbahçe'de operasyon sürüyor! Isla'dan sonra 3 ayrılık daha
Corona virüsü arasından sonra dönülen Süper Lig'de, sahasında karşılaştığı Kayserispor'u mağlup ederek 3 puanı hanesine yazdıran Fenerbahçe'de yaprak dökümü sürüyor. Sarı-lacivertlilerde ilk olarak Mauricio Isla ile yollar ayrılmıştı. Şimdi de 3 ismin daha gönderilmesine karar verildi. İşte detaylar...
15 Haziran 2020 Pazartesi 09:07
Güncelleme: 15.06.2020 09:10
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Süper Lig'in 27. haftasında Kayserispor'u mağlup eden Fenerbahçe'de gözler, Ziraat Türkiye Kupası'nda oynanacak Trabzonspor karşılaşmasına çevrildi.
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Corona virüsü nedeniyle lige ara verilmeden önce forma şansı bulmakta zorlanan isimler, Kayserispor maçıyla birlikte yeniden şans bulmuştu.
Ferdi Kadıoğlu, Mehmet Ekici ve Mevlüt Erdinç karşılaşmaya ilk 11'de başlarken, Miha Zajc da sonradan oyuna dahil olmuştu.
AYRILIK RÜZGARI DEVAM EDİYOR
Kanarya'da bu karşılaşmada görev alan ve performansı beğenilmeyen o isim dahil 3 yıldızla yolların ayrılmasına karar verildi.
Fenerbahçe'de daha önce Şilili sağ bek Mauricio Isla ile karşılıklı anlaşılarak yollar ayrılmıştı.