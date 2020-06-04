HaberlerGaleriFenerbahçe'de Max Kruse sırrı ortaya çıktı! O takım için...
Fenerbahçe'de Max Kruse sırrı ortaya çıktı! O takım için...
Fenerbahçe'de Max Kruse krizi patlak verdi... Sezon başında Werder Bremen'den bonservissiz transfer edilen Alman golcü için ülke basını flaş bir habere imza attı. Bilindiği üzere sarı lacivertli yıldız, son günlerde antrenmanlara dahi çıkmıyordu. Taraftarlar, bunun sebebini merak ederken, blickpunkt-nienburg.de adlı internet sitesi Kruse'nin aklındaki planı ortaya çıkarttı. İşte detaylar... (fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)
4 Haziran 2020 Perşembe 16:11
Güncelleme: 04.06.2020 16:26
BU GALERİYİ PAYLAŞ
Fenerbahçe'nin sezon başında kadrosuna dahil ettiği Max Kruse konusunda ilginç gelişmeler yaşanıyor...
GALERİ DEVAM EDİYOR
Corona virüsü (koronavirüs) pandemisi nedeniyle ara verilen Süper Lig'in 12 Haziran'da yeniden başlayacağı resmi olarak açıklanmasının ardından sarı lacivertliler, önce Can Bartu Tesisleri'nde, ardından Riva'da kampa girmişti.
Kamp esnasında Alman yıldız Max Kruse'nin takımla beraber antrenmanlara katılmadığı ifade edilmişti.
Yaşanan bu gelişmelerin ardından sarı lacivertliler, Kruse'nin antrenmanlarda neden yer almadığını merak ederken, Alman basını konu ile ilgili önemli bir habere imza attı.
Haberin detaylarında yer verilen bilgilere göre Kruse'nin aklında Fenerbahçe'den ayrılma düşüncesi olduğu ifade edildi.