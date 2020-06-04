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Fenerbahçe'de Max Kruse sırrı ortaya çıktı! O takım için...

Fenerbahçe'de Max Kruse krizi patlak verdi... Sezon başında Werder Bremen'den bonservissiz transfer edilen Alman golcü için ülke basını flaş bir habere imza attı. Bilindiği üzere sarı lacivertli yıldız, son günlerde antrenmanlara dahi çıkmıyordu. Taraftarlar, bunun sebebini merak ederken, blickpunkt-nienburg.de adlı internet sitesi Kruse'nin aklındaki planı ortaya çıkarttı. İşte detaylar... (fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)

4 Haziran 2020 Perşembe 16:11 Güncelleme: 04.06.2020 16:26 BU GALERİYİ PAYLAŞ





