HaberlerGaleriFenerbahçe'de Luiz Gustavo takımdan ayrılacak mı? Gizli görüşme ortaya çıktı
Fenerbahçe'de Luiz Gustavo takımdan ayrılacak mı? Gizli görüşme ortaya çıktı
Bu sezon gösterdiği performans ile Fenerbahçe'nin öne çıkan oyuncuları arasında yer alan Luiz Gustavo ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. Gelecek sezona mutlak şampiyonluk parolasıyla başlayacak olan sarı-lacivertliler transfer çalışmalarına devam ederken sürpriz gelişme Gustavo'da yaşandı. Brezilyalı yıldızın menajeri İstanbul'a geldi. Peki Luiz Gustavo takımdan ayrılacak mı? İşta yaşanan gelişmenin detayları...
23 Haziran 2020 Salı 20:02
Güncelleme: 23.06.2020 23:32
BU GALERİYİ PAYLAŞ
Sezona şampiyonluk parolası ile çıkan ve birçok yıldız isim transferiyle adından sıkça söz ettiren Fenerbahçe, şampiyonluk yarışının uzağında kaldı.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Corona virüsü nedeniyle lige verilen aranın ardından transfer çalışmalarına hız veren sarı-lacivertliler gelecek sezonun kadrosunu kurmak için kolları sıvadı.
Sezon sonunda birçok isimle yolların ayrılması beklenen Fenerbahçe'de sürpriz bir gelişme de ortaya çıktı.
Kanarya'nın Brezilyalı futbolcusu Luiz Gustavo'nun menajeri İstanbul'a geldi ve oyuncusu ile bir görüşme gerçekleştirdi.
ALİ KOÇ İLE GÖRÜŞME GERÇEKLEŞTİRİLDİ A Spor muhabiri Ahmet Selim Kul, Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu Luiz Gustavo'nun menajerinin İstanbul'a geldiğini duyurdu.