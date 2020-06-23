Fenerbahçe'de Luiz Gustavo takımdan ayrılacak mı? Gizli görüşme ortaya çıktı - Son dakika Fenerbahçe haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
23 Haziran 2020, Salı
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Fenerbahçe'de Luiz Gustavo takımdan ayrılacak mı? Gizli görüşme ortaya çıktı

Bu sezon gösterdiği performans ile Fenerbahçe'nin öne çıkan oyuncuları arasında yer alan Luiz Gustavo ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. Gelecek sezona mutlak şampiyonluk parolasıyla başlayacak olan sarı-lacivertliler transfer çalışmalarına devam ederken sürpriz gelişme Gustavo'da yaşandı. Brezilyalı yıldızın menajeri İstanbul'a geldi. Peki Luiz Gustavo takımdan ayrılacak mı? İşta yaşanan gelişmenin detayları...

23 Haziran 2020 Salı 20:02 Güncelleme: 23.06.2020 23:32
Fenerbahçe'de Luiz Gustavo takımdan ayrılacak mı? Gizli görüşme ortaya çıktı

Sezona şampiyonluk parolası ile çıkan ve birçok yıldız isim transferiyle adından sıkça söz ettiren Fenerbahçe, şampiyonluk yarışının uzağında kaldı.

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Fenerbahçe'de Luiz Gustavo takımdan ayrılacak mı? Gizli görüşme ortaya çıktı

Corona virüsü nedeniyle lige verilen aranın ardından transfer çalışmalarına hız veren sarı-lacivertliler gelecek sezonun kadrosunu kurmak için kolları sıvadı.

Fenerbahçe'de Luiz Gustavo takımdan ayrılacak mı? Gizli görüşme ortaya çıktı

Sezon sonunda birçok isimle yolların ayrılması beklenen Fenerbahçe'de sürpriz bir gelişme de ortaya çıktı.

Fenerbahçe'de Luiz Gustavo takımdan ayrılacak mı? Gizli görüşme ortaya çıktı

Kanarya'nın Brezilyalı futbolcusu Luiz Gustavo'nun menajeri İstanbul'a geldi ve oyuncusu ile bir görüşme gerçekleştirdi.

Fenerbahçe'de Luiz Gustavo takımdan ayrılacak mı? Gizli görüşme ortaya çıktı

ALİ KOÇ İLE GÖRÜŞME GERÇEKLEŞTİRİLDİ
A Spor muhabiri Ahmet Selim Kul, Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu Luiz Gustavo'nun menajerinin İstanbul'a geldiğini duyurdu.

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