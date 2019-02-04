Fenerbahçede liste tartışması! - Fotomaç
04 Şubat 2019, Pazartesi
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Fenerbahçe'de liste tartışması!

Seçenek sınırlı olsa da UEFA listesinde Soldado, Dirar ve Mehmet Ekici'nin yer almaması tartışılıyor. Ekici'nin sitem ettiği belirtiliyor.

4 Şubat 2019 Pazartesi, 08:58:22 Güncelleme: 09:00:01
Fenerbahçede liste tartışması!

UEFA'ya verilen yeni liste tartışma çıkardı... Sadece 3 oyuncu ekleme şansı olan Ersun Yanal, gönderilen Aatıf, Reyes ve Barış'ın yerlerine tercihini Moses, Sadık ve Tolgay'dan yana kullandı.

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Fenerbahçede liste tartışması!

Bu kararla ilk listede de yer almayan Soldado, Dirar ve Mehmet Ekici yine dışarıda kaldı.

Fenerbahçede liste tartışması!

2. yarıya çok iyi başlayan Ekici'nin bu duruma sitem ettiği belirlendi. Serdar Aziz ve Zajc da Avrupa Ligi'nde forma giyemeyecek.

Fenerbahçede liste tartışması!

LİGDE LAZIMSINIZ
UEFA'ya bildirilen kadroya yazılmayan Roberto Soldado, Mehmet Ekici, Miha Zajc, Nabil Dirar ve Serdar Aziz'le Ersun Yanal bir toplantı yaptı.

Fenerbahçede liste tartışması!

Tecrübeli çalıştırıcının 5 oyuncuyu, "Hepiniz o listede olmayı hak ediyorsunuz. Ancak sadece 3 oyuncu tercih etme hakkım vardı.

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