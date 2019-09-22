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Fenerbahçe'de kim nasıl oynadı? İşte isim isim performanslar
Fenerbahçe, Süper Lig'in 5. haftasında sahasında Ankaragücü'nü konuk etti. Kıran kırana geçen maçın ardından kazanan taraf 2-1'lik skorla sarı-lacivertliler oldu... İşte Fenerbahçe - Ankaragücü maçında takımların öne çıkan özellikleri, bireysel performanslar ve maçın yıldızı;
22 Eylül 2019 Pazar 12:45
Güncelleme: 22.09.2019 12:45
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GÜÇLÜ YÖNLER Fenerbahçe'nin Ankaragücü karşısındaki en güçlü yönü, topa sahip olma yüzdesi olarak ön plana çıktı. Sarı-lacivertliler, bu alanda yüzde 67'lik oran yakaladı.
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Fenerbahçe, dünkü karşılaşmada hücum oyuncularının bireysel yeteneklerinden de oldukça faydalandı. Kanarya, Kruse'nin önderliğinde Vedat Muriç ile birlikte 'bireysel yetenek' anlamında net pozisyonlar üretmeyi başardı. Fenerbahçe'nin ikinci golü de bu ikilinin ayağından geldi.
Fenerbahçe, Ankaragücü maçında duran topları da oldukça efektif kullandı. Sarı-Lacivertliler ilk golü kullanılan köşe vuruşunda Zanka ile bulurken, maçın son anlarında Emre Belözoğlu'nun kullandığı serbest vuruşta ceza sahasında topla buluşan Tolga Ciğerci net fırsattan yararlanamadı.
Ankaragücü ise Fenerbahçe karşısında kontra ataklar ve defansın arkasına atılan toplarla etkili olmaya çalıştı. Golü, Zanka ve Rami'nin arkasına atılan topla bulan başkent temsilcisi, Orgill ile net bir fırsattan da Ozan Tufan'ın müdahalesiyle yararlanamadı.
ZAYIF YÖNLER Fenerbahçe'nin bu karşılaşmada da zayıf yönü olarak bireysel hatalar dikkat çekti. 4. haftada oynanan Alanyaspor maçında üç bireysel hatadan 3 gol yiyen Fenerbahçe, Ankaragücü karşısında da Rami'nin birinci bölgede yaptığı basit pas hatasıyla golü kalesinde gördü.