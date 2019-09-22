Fenerbahçe'de kim nasıl oynadı? İşte isim isim performanslar

Ankaragücü ise Fenerbahçe karşısında kontra ataklar ve defansın arkasına atılan toplarla etkili olmaya çalıştı. Golü, Zanka ve Rami'nin arkasına atılan topla bulan başkent temsilcisi, Orgill ile net bir fırsattan da Ozan Tufan'ın müdahalesiyle yararlanamadı.